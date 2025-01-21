キャリアサバイバルが地域最大級の総合FA展示会「第33回 TAKUMI展」に出展しました！

株式会社キャリアサバイバル

デジタル技術を活用し企業のDX推進を支援する株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）が、2025年1月17日(金)、18日(土)に愛知県西尾市で開催された三河地域最大級の工作機械、CAD/CAM、周辺機器の総合展示会『第33回 TAKUMI展』に出展いたしました。

キャリアサバイバルの出展内容

出展ブースでは、当社が2024年10月にリリースした、中小企業の過去トラブル事例・ノウハウを管理するサービス「KAKO虎」をご紹介しました。

AIによる資料作成の入力補助や、過去事例の簡単な検索等、デモ体験いただいた来場者の方からはご好評をいただきました。

キャリアサバイバルは、今後も製造業を中心とする企業の皆さまの生産性を向上するご支援を続けてまいります。

「KAKO虎」サービス

「KAKO虎」は、過去のトラブル事例（過去トラ）やノウハウのデータを蓄積し、簡単に検索・再利用できるようにするクラウドサービスです。

多くの中小企業では、これまで蓄積されてきたデータが十分に整理・活用されていないという課題があることに着目し、AIを活用した入力補助や高度な検索機能を搭載することで、過去トラ・ノウハウ管理工数を80%削減いたします。

【KAKO虎サービスサイト】

https://career-survival.com/kakotora/(https://career-survival.com/kakotora/)

株式会社キャリアサバイバルについて

株式会社キャリアサバイバルは、「心躍る仕事を創る」をミッションに掲げ、製造業を中心とした企業様に対して評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行っているスタートアップです。最新技術であるAI活用を通じて、深刻な人手不足問題の解消やDX推進をサポートします。

会社名：株式会社キャリアサバイバル

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401

代表者：代表取締役 松岡 大介

事業内容：

・HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）

・DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）

設立：2022年10月

HP：https://career-survival.com/

提供サービス

KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/

かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai

かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai

かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo

かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka

NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai