【2025年1月商品】だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 参」1月21日より順次展開開始！【カプセルトイ】
株式会社ＳＯ-ＴＡ
カプセルトイ
鼬
仔白沢
大熊猫
蝙蝠
獅子
狛犬
スタジオソータ
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 参」 (カプセルトイ 300円(税込))を、販売いたします。
カプセルトイ専用筐体にて2025年1月21日以降順次発売開始となります。
カプセルトイ
鼬
仔白沢
大熊猫
蝙蝠
獅子
狛犬
作家・だいきょ屋氏の大人気ラバーキーチェーンシリーズ
「だいきょ屋コレクションもっちりけものラバーキーチェーン」より第3弾が再販決定！
ぷっくり半立体ラバーのもふもふかわいいけものたちが全6種。
集めてみんなでもふもふしよう！
・商品名 ：だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 参
・発売日 ：2025年1月21日以降順次発売予定
・価格 ：カプセルトイ 300円 (税込)
・対象年齢 ：15歳以上
・素材 ：ラバー
・サイズ ：幅約49mm 高さ約58mm(鼬)
・製造国 ：Made in China
・著作権表示：(C)Daikyoya
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/