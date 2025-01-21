【2025年1月商品】だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 参」1月21日より順次展開開始！【カプセルトイ】

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 参」 (カプセルトイ 300円(税込))を、販売いたします。


カプセルトイ専用筐体にて2025年1月21日以降順次発売開始となります。



カプセルトイ




仔白沢

大熊猫


蝙蝠

獅子

狛犬

作家・だいきょ屋氏の大人気ラバーキーチェーンシリーズ


「だいきょ屋コレクションもっちりけものラバーキーチェーン」より第3弾が再販決定！


ぷっくり半立体ラバーのもふもふかわいいけものたちが全6種。


集めてみんなでもふもふしよう！



・商品名 ：だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 参


・発売日 ：2025年1月21日以降順次発売予定


・価格 ：カプセルトイ 300円 (税込)


・対象年齢 ：15歳以上


・素材 ：ラバー


・サイズ 　：幅約49mm 高さ約58mm(鼬)


・製造国 ：Made in China


・著作権表示：(C)Daikyoya




スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。



【会社概要】


社名：株式会社SO-TA／ソータ


本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301


HP ： https://www.so-ta.com/