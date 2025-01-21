【参加者満足度94％】管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2025 Winter-』のスポンサー募集を開始

株式会社MS-Japan

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)が運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」は、管理部門向けオンラインイベント『ManegyランスタWEEK-2025 Winter-』の開催に伴い、スポンサー募集を開始しましたことをお知らせいたします。





■イベント概要

本イベントでは、経理・人事・総務・法務・情報システムをテーマに開催。

管理部門各界の有識者にご登壇いただき、管理部門の担当者様や経営層の方に向けて、注目トピックを取り上げた多数セッションを放映します。

近年企業競争が激化し、人材不足も叫ばれる中、管理部門においてもその影響は深刻です。企業競争が激化する昨今において、組織の生産性を向上させ、付加価値の高い組織への変革が求められています。

管理部門の皆様は、最新トレンドや組織の課題解決の手法を効率的に把握したいと考えています。本イベントでは、業務の課題解決に役立つノウハウや管理部門向けテックの最新動向または法改正情報まで、セッション放映を通じてご提供いただきます。

■イベント詳細

イベント名：ManegyランスタWEEK-2025 Winter-

テーマ ： 経理、人事・総務、法務、情シス

日時 ： 2025年2月12日（水）～2月18日（火） 各日12：00～13：30予定

※一部日程で、開催時間が異なる場合がございます。

場所 ： オンライン開催

参加費 ： 無料

＞＞イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2025_17?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0121&argument=9cZmAaww&dmai=a6780d6819aea4)

■前回イベント開催実績

イベント名 ：ManegyランスタWEEK-2024 Autumn-

開催時期 ：2024年11月11日（月）～11月15日（金）11:50～13:30

【前回の協賛・協力企業様】

・株式会社SmartHR

・株式会社HATARABA

・みらいコンサルティンググループ

・株式会社PeopleX

・株式会社カオナビ

・日本アイ・ビー・エム株式会社

・株式会社ReaLight

・株式会社オービックビジネスコンサルタント

・オリックス株式会社

・株式会社アール・アンド・エー・シー

・GRANDIT株式会社

・ピー・シー・エー株式会社

・株式会社マネーフォワード

・Sansan株式会社

・法律事務所ZeLo・外国法共同事業

・株式会社Hubble

・株式会社マクニカ

・パーソルクロステクノロジー株式会社

＞＞前回イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2024_16/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0121&argument=9cZmAaww&dmai=a6780d6819aea4)

■本イベントが出展企業様に選ばれる理由

POINT 1.

管理部門・士業特化の転職エージェント業を30年以上運営してきた中で蓄積されたノウハウにより、多くの管理部門ユーザーが集客できるため、低単価で多数のリード情報を獲得可能。出展社様にとっても安心のリード件数保証プラン。

POINT 2.

高いアンケート回答率で、セッション視聴で興味関心が高まったユーザーに効率的にアプローチ可能。

POINT 3.

出展後の商談や受注の成果に直結する登壇内容のテーマや内容についてもトレンドを発信するニュースメディア編集部がサポート、登壇者のアサインもご相談可能（別途、お見積り）

■出展企業様の声

【A社様】

自社の受注目標があり確実に達成しなければならないのですが、バックオフィスユーザーのリードを計画的に獲得したい私たちにとって、「リード件数保証」をしてもらえる点は非常にうれしいポイントです。

【B社様】

オンラインイベントはライトなユーザー接触になりがちですが、ランスタ運営事務局は弊社セッションの視聴数アップにまで真摯に向き合ってくれます。ユーザーの「視聴数」を重要視する私たちにとって、関心を惹きやすいセッション作りの相談に乗ってくれたり、視聴促進のための施策までフォローしてくれたりする点がリピートの理由です。

【C社様】

他社イベントとのリード重複が少ないのは、やはりMS-Japanが長年培ってきたデータをもとに集めているリードだからこそ。大手企業やIPO準備企業のリードを一気に獲得できることが出展の決め手になりました！

＞＞イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/lunchstudy/event2025_17?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0121&argument=9cZmAaww&dmai=a6780d6819aea4)

■Manegy(マネジー)とは

『Manegy(マネジー)』（https://www.manegy.com/）は、経理財務・人事・総務・法務・経営企画などの企業の経営管理領域と、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの士業領域に特化したビジネスメディアです。

30年以上に渡り、同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち管理部門と士業を知り尽くしたMS-Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。

＞＞Manegyの詳細はこちら(https://www.manegy.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0121&argument=9cZmAaww&dmai=a6780d6819aea4)



■運営会社情報MS-Japan（エムエスジャパン）

創業より30年以上に渡り、経理・財務・人事・総務・法務・経営企画といった「経営管理部門」と、弁護士・公認会計士・税理士などの「士業」に特化し、人材紹介事業・メディア事業を行っています。

＞＞MS-Japanの詳細はこちら(https://www.jmsc.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0121&argument=9cZmAaww&dmai=a6780d6819aea4)

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社MS-Japan

メディア事業部 企画チーム 谷口

電話番号：03-3239-7373

メールアドレス：manegy@jmsc.co.jp

お問合せフォーム：https://www.manegy.com/inquiry/