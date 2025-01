イチロー氏が日本人選手初の米国野球殿堂入り！『イチロー米国野球殿堂入り記念グッズ』が登場

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、日本人選手初となるイチロー氏の米国野球殿堂入りを記念したオフィシャルメモリアルグッズを、MLB公式オンラインショップ(https://www.mlbshop.jp/ja/c-15935?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-01-22-ichiro)にて販売開始しました。

イチロー氏は、2001年シーズンに日本人野手で初めてメジャーリーグに挑戦し、デビュー1年目から首位打者や盗塁王など数々のタイトルを獲得し、シーズンMVP、新人王を受賞しました。メジャーリーグの舞台で日本人最長となる19シーズンをプレーし、メジャー通算3089安打、打率.311、509盗塁の記録を積み上げてきました。さらに、10年連続200安打や10年連続ゴールデングラブ受賞など驚異的な成績を残したことが高く評価され、米国野球殿堂入りを果たしました。

この歴史的な偉業を記念し、MLB公式オンラインショップでは、イチローさんを象徴する「右手一本でバットを投手方向に向けるルーティンポーズ」がデザインされた記念Tシャツや現役時代に在籍したMLB3球団(シアトル・マリナーズ、ニューヨーク・ヤンキース、マイアミ・マーリンズ)の殿堂入り記念パッチ付きユニフォーム、数量限定のイチロー氏直筆サイン入りメモラビリアなど、全35商品以上の記念アイテムを展開しています。日本球界を牽引し続け、野球界を超えて多くの人々に勇気と感動を与えてきたイチロー氏の殿堂入りを、メモリアルグッズを通じて共に祝福しましょう。

一部商品は、2月18日(火)正午までの受注販売となります。

商品購入ページ:

https://www.mlbshop.jp/ja/c-15935?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-01-22-ichiro(https://www.mlbshop.jp/ja/c-15935?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-01-22-ichiro)

■NIKEイチロー HOF パッチ付きユニフォーム

<NIKE>マリナーズ ユニフォーム

サイズ|S/M/L/XL

価格|エリートユニフォーム:70,000円、リミテッドユニフォーム:28,000円

カラー|ホーム ホワイト、オルトネイト アクア、ロード ネイビー

ホームホワイトオルトネイト アクアロード ネイビー

<NIKE>ヤンキース ユニフォーム(ホーム ホワイト)

サイズ|S/M/L/XL

価格 |エリートユニフォーム:70,000円、リミテッドユニフォーム:28,000円

<NIKE>マーリンズ ユニフォーム(ホーム ホワイト)

サイズ|S/M/L/XL

価格 |エリートユニフォーム:70,000円、リミテッドユニフォーム:28,000円

■イチロー HOF 記念アパレルウェア

<Fanatics>イチローHOF記念Tシャツ

サイズ|S/M/L/XL/2XL/130/150

価格 |6,000円、キッズ:4,500円

カラー|ネイビー、グレー

ホームホワイトオルトネイト アクア

<Fanatics>イチローHOF記念パーカー

サイズ|S/M/L/XL/2XL/130/150

価格 |8,000円、キッズ:6,500円

カラー|ネイビー、グレー

<Fanatics>イチローHOF記念ロゴTシャツ(ホワイト)

サイズ|S/M/L/XL/2XL/130/150

価格 |6,000円、キッズ:4,500円

<NIKE>イチローHOF記念Tシャツ(アクア)

サイズ|S/M/L/XL/2XL

価格 |6,200円

<NIKE>イチロー HOF 記念レジェンドTシャツ(ネイビー)

サイズ|S/M/L/XL

価格|6,200円

<NIKE>イチロー HOF記念 パーカー(ネイビー)

サイズ|S/M/L/XL/2XL

価格|12,000円

■イチロー直筆サイン入りアイテム(一部)

イチロー直筆サイン入りフォト 各242,000円(8”×10”、16”×20”)イチロー直筆サイン入りボール 297,000円ケン・グリフィー・ジュニア&イチロー直筆サイン入りボール 550,000円イチロー直筆サイン入りレプリカヘルメット 440,000円

ほか、

- ダブルコインフォトミント:37,000円- シングルパノコインフォトミント:37,000円- シルバーコイン:18,000円- ブロックアート:12,000円- イチロー(シアトル・マリナーズ)直筆サイン入り2001年アメリカンリーグMVP記念ボール:440,000円- イチロー(シアトル・マリナーズ)直筆サイン入り2001年アメリカンリーグ新人王記念ボール:440,000円- イチロー(シアトル・マリナーズ)直筆サイン入り10年連続オールスター出場記念ボール:385,000円- イチロー(シアトル・マリナーズ)直筆サイン入り10年連続ゴールデングラブ受賞記念ボール:385,000円- イチロー(シアトル・マリナーズ)直筆サイン入り2001年新人王&MVPヘルメット:495,000円などご用意しています。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.