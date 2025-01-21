【本日より配信開始！】無料オンラインセミナー第２弾！マーケティング・営業の最新トレンドを網羅
https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
マーケティング・営業の業務効率化・脱属人化・成果向上のための総合展示会
「マーケティング・セールスWorld 2025東京【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)」出展企業によるオンラインセミナーの第２弾を配信開始いたしました。
AIによる業務効率化やDX化、多様化する人材をいかに育成し成果をあげさせるかなど現在日本において重要な課題を解決するソリューションが一堂に会す本展示会。
展示会出展企業が提供する最新製品の情報収集、比較検討に役立つ本オンラインセミナーをぜひご視聴ください。
展示会詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
◇注目のオンラインセミナー
他にも人事・総務・経理・法務・経営など各部署に関連した最新トレンドがわかるオンラインセミナーをぜひご視聴ください。
オンラインセミナー詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/webinar/marketing-sales-tokyo
--------------展示会概要-------------------------------------------------------------
マーケティング・セールス World 2025東京 【春】
【構成展】
マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week
広告支援 EXPO 営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
～同時開催～
バックオフィス World 2025東京【春】
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
会 期：2025年1月29日（水）～ 31日（金） 10時～17時
会 場：東京ビッグサイト 東7・8 ホール
主 催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
※当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。
お問い合わせ先：TEL: 03-5715-6013（平日9時～18時）
e-mail：marketing_sales-expo@bizcrew.jp
----------------------------------------------------------------------------------------