DEAN FUJIOKA誕生の秘密に迫るドキュメンタリー『The DEAN FUJIOKA Documentary ″IDENTITY″』CSテレ朝にて独占放送決定！

株式会社アミューズ

DEAN FUJIOKA(ディーン・フジオカ)の活動を約7年にわたって追い続けたドキュメンタリーフィルム『The DEAN FUJIOKA Documentary "IDENTITY"』が、2月15日(土)お昼12時~CSテレ朝チャンネル1にて第3話まで独占放送されることが決定した(全6話)。

『The DEAN FUJIOKA Documentary "IDENTITY"』は、2017年から制作を開始。日本はもちろん、台湾、香港、インドネシアを舞台にモデル、俳優、ミュージシャンなど多岐にわたって活躍を続けるDEANのマルチな才能はいかにして育まれ、国をまたいでの活動はどのようにして行われてきたのか?DEANのファンならずとも気になる秘密をDEAN本人のインタビューや彼を取り巻く人々、過去に彼と関わってきた人々のインタビューなどを通して掘り下げていく。

ドキュメンタリーの独占放送とともに、2023年9月に開催された自身初の東京・日本武道館でのライブ『DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at日本武道館』が2月15日(土)午後1:15~再放送されることも決定した。

自身初の日本武道館でのライブでミュージシャンとしての才能を改めて見せつけたDEANが、ミュージシャンだけでなく、モデルや俳優としてアジア各国で活動する中でいかにして形作られ、そして今後どのような方向へ向かっていくのか。そのすべてが掘り起こされていく珠玉のドキュメントを武道館ライブの映像とともにじっくりとお楽しみください!

そして、3月19日(水)に発売されるBlu-rayのパッケージデザインも公開された。

Blu-ray BOXは、武道館ライブの盛り上がりと未来を感じるDEANの横顔が印象的なデザインに。

ドキュメンタリーBlu-rayのデザインは、DEANのこれまでの軌跡を感じさせるような、宇宙的なデザインが特徴で、「IDENTITY」のタイトルフォントは一文字ずつ微妙に違うフォントになっており、DEANが歩んできた奇跡を象徴するような異なるアイデンティティと、変化/成長を表現した仕上がりになった。

ライブBlu-rayは、ライブのキービジュアルを使用したデザインとなっている。

DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX 2025The DEAN FUJIOKA Documentary IDENTITYDEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館

CSテレ朝チャンネル1での独占放送と合わせて、3月19日に2巻同時発売されるBlu-rayにもぜひ注目してほしい。

放送詳細

The DEAN FUJIOKA Documentary "IDENTITY"

2月15日(土)ひる12:00~

<アンコール放送>【独占放送】DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館

2月15日(土)午後1:15~

【テレ朝チャンネルHP】http://www.tv-asahi.co.jp/ch/

【番組HP】https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0771/

■テレ朝チャンネル1

※スカパー!(ch.298)、プレミアムサービス(ch.611)、プレミアムサービス光(ch.611)、ひかりTV(Ch.556)、J:COM(Ch.755)、またはケーブルテレビでご覧いただけます。

商品情報

▼Blu-ray「DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX 2025」(数量限定盤) ※三方背BOX仕様

リリース日:2025年3月19日(水)

品番:ASBU-1002/JAN:4943566314371/価格:\13,200(税込)

<収録内容>

Blu-ray「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」とBlu-ray「The DEAN FUJIOKA Documentary "IDENTITY"」のセット商品になります。

収録内容は単品商品と同内容となります。

<封入特典>折りポスターB3サイズ 1枚封入

<先着予約購入特典>

・アスマート:A4クリアファイル

・一般店共通:A4クリアファイル

※A4クリアファイルの絵柄は法人ごとに異なります。

※先着予約購入特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※商品仕様は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

▼Blu-ray「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」

リリース日:2025年3月19日(水)

品番:ASBU-1003/JAN:4943566314388/価格:\7,150(税込)

<収録内容>

1. Final Currency

2. Apple

3. Searching For The Ghost

4. Plan B

5. Spin The Planet

6. Runaway

7. Teleportation

8. One Last Sweet Talk

9. Shelly

10. Sukima

11. Echo

12. Sayonara

13. My Dimension

14. History Maker

15. Permanent Vacation

16. Stars of the Lid

17. Priceless

18. Showdown

・Music Clips

1.Teleportation

2.Stars of the Lid

※Blu-ray「DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX 2025」(数量限定盤)内のBlu-ray「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid” at 日本武道館」と同じ収録内容となります。

<先着予約購入特典>

・一般店共通:L版ブロマイド2枚セット

※L版ブロマイド2枚セットの絵柄は法人ごとに異なります。

※商品仕様は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

※先着予約購入特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

▼Blu-ray「The DEAN FUJIOKA Documentary "IDENTITY"」

リリース日:2025年3月19日(水)

品番:ASBU-1004/JAN:4943566314395/価格:\6,600(税込)

<収録内容>

2017年から制作を開始し、およそ7年の年月をかけてDEANの活動を追い続けて完成したDEAN FUJIOKAの“軌跡”を辿るドキュメンタリー”。

そして、日本での多岐にわたる活動の意義や、グローバルな視点、その中で養われていった不屈の精神の源を辿り、DEAN FUJIOKAの“未来”に、更なる可能性を世界に提示する作品となっている。

また、本作には、モデル、俳優、ミュージシャン、映画プロデューサー…など、マルチ活動の裏側だけにとどまらず、DEAN FUJIOKAが過ごした世界各地の関係者やDEAN FUJIOKA本人のインタビューも収録。

DEAN FUJIOKAの“軌跡”と、これからの“未来”が凝縮した作品がここに完成!

※Blu-ray「DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX 2025」(数量限定盤)内の「The DEAN FUJIOKA Documentary "IDENTITY"」と同じ収録内容となります。

<先着予約購入特典>

・一般店共通:大判ポストカード

※大判ポストカードの絵柄は法人ごとに異なります。

※先着予約購入特典には数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※商品仕様は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

DEAN FUJIOKA プロフィール

香港でモデルの活動を始め、映画「八月の物語」(05)の主演に抜擢され俳優デビュー。その後、台北へ拠点を移しドラマ・映画・TVCFに出演。2009年には音楽制作の拠点をジャカルタに置き、2011年から日本での活動も開始。

ミュージシャン/俳優/モデル/映画プロデューサーなどマルチな才能を誇り、いずれの表現においてもグローバルな視野を持つ。アジアの縦軸を中心にボーダレスに活動し、時代に切り込むメッセージを発信している。

■Official Site:https://www.deanfujioka.net/

■YouTube :https://www.youtube.com/@Dean_Fujioka

■Instagram:https://www.instagram.com/tfjok/

■X:https://x.com/DEANFUJIOKA

■X(Staff):https://x.com/TeamDF819

■TikTok:https://www.tiktok.com/@tenggangdian?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@tenggangdian?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

■Weibo:https://www.weibo.com/tenggangdian

■Facebook:https://www.facebook.com/deanofficial