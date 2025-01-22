SPARKLEから、ゲーム画面(4K60fps)とカメラ映像を同時キャプチャーできるキャプチャーボード『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』発売

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シー・エフ・デー販売株式会社

SPARKLE『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めます、Sparkle Computer社(本社:台湾)の新製品として、HDMIキャプチャーボードを発売いたします。



『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』は、PCI Express 2.0 x1接続のHDMIキャプチャーボードです。



・HDMI入力ポートを2ポート搭載しており、ゲームとカメラの映像を同時にキャプチャー。



・最大4K60fpsに対応しており、滑らかで高画質の映像をキャプチャー可能。(1ポートのみ)



・パススルー用HDMIポートからの映像出力が可能で、映像分配器が不要。



・PIP(Picture In Picture)にネイティブ対応しており、専用サポートソフトでPIPのプリセットを保存可能。



2025年1月24日発売予定です。



※ストリーミング配信や録画を行うには、OBS studioやXsplitなどのソフトウェアが必要です。


Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX) | SPARKLE 4K60fps、HDMI入力x2、パススルー対応 キャプチャーボード

本体＆パッケージ

I/Oポート

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/837_1_af7eb09516dd42d9601932d2080d812e.jpg ]


想定売価：\32,800前後(税込)


発売予定：2025年1月24日




HDMI入力2ポート、パススルー用HDMIポートも搭載しており、簡単なセットアップで配信が始められます


パススルー対応でゲームをモニター出力、分配器は不要

オリジナルソフトでPIPの設定が可能


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/ej525dx.html