SPARKLEから、ゲーム画面(4K60fps)とカメラ映像を同時キャプチャーできるキャプチャーボード『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』発売
シー・エフ・デー販売株式会社
SPARKLE『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』
Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX) | SPARKLE 4K60fps、HDMI入力x2、パススルー対応 キャプチャーボード
本体＆パッケージ
I/Oポート
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/837_1_af7eb09516dd42d9601932d2080d812e.jpg ]
HDMI入力2ポート、パススルー用HDMIポートも搭載しており、簡単なセットアップで配信が始められます
パススルー対応でゲームをモニター出力、分配器は不要
オリジナルソフトでPIPの設定が可能
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/ej525dx.html
SPARKLE『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めます、Sparkle Computer社(本社:台湾)の新製品として、HDMIキャプチャーボードを発売いたします。
『Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX)』は、PCI Express 2.0 x1接続のHDMIキャプチャーボードです。
・HDMI入力ポートを2ポート搭載しており、ゲームとカメラの映像を同時にキャプチャー。
・最大4K60fpsに対応しており、滑らかで高画質の映像をキャプチャー可能。(1ポートのみ)
・パススルー用HDMIポートからの映像出力が可能で、映像分配器が不要。
・PIP(Picture In Picture)にネイティブ対応しており、専用サポートソフトでPIPのプリセットを保存可能。
2025年1月24日発売予定です。
※ストリーミング配信や録画を行うには、OBS studioやXsplitなどのソフトウェアが必要です。
Streamer 4K60 PCIe Capture Card (EJ525DX) | SPARKLE 4K60fps、HDMI入力x2、パススルー対応 キャプチャーボード
本体＆パッケージ
I/Oポート
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/837_1_af7eb09516dd42d9601932d2080d812e.jpg ]
想定売価：\32,800前後(税込)
発売予定：2025年1月24日
HDMI入力2ポート、パススルー用HDMIポートも搭載しており、簡単なセットアップで配信が始められます
パススルー対応でゲームをモニター出力、分配器は不要
オリジナルソフトでPIPの設定が可能
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/ej525dx.html