新規事業立ち上げ・企業変革支援サービスにて子会社インタープランと提携 ～WHY HOW DO COMPANYの価値創造理論とインタープランの実践的IT教育で、企業の成長を加速～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「WHY HOW DO COMPANY」)は、企業の持続的な成長を支援するため、子会社である株式会社インタープラン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:横尾千博、以下「インタープラン」)との提携により、新規事業立ち上げ・企業変革支援サービスの強化をお知らせいたします。

【価値提案】

WHY HOW DO COMPANYは、以下3つの独自理論を軸に、事業の価値創造と変革を支援します。

- ビジネスモデル囲碁: 既存の業界構造にとらわれず、新たな視点からビジネスモデルを構想する理論体系- 価値創造の三種の神器: 「未来創造の円環」「問題解決の三角形」「七転び八起きの四角形」を組み合わせ、創造性と実行力を高める手法- 滞留理論: 企業の経営資源における「滞留」を可視化し、新たな価値創造への転換を実現する理論

これらの理論とインタープランの実践的教育機能を組み合わせることで、持続的な企業の成長を支援します。

【価値実現】

事業の価値創造プロセス

- 市場機会の構造的な発見- 革新的なビジネスモデルの設計- 実行計画の具体化と検証

組織変革プログラム

- 変革推進チームの組成と育成- 実行体制の構築と運用- 人材育成システムの確立

実践支援体制

【価値獲得】

- プロジェクトマネジメント支援- 技術検証・導入サポート- 持続的な改善の仕組み化

本サービスを通じて、以下の成果実現を支援します。

事業の価値創造の創出

- 新規事業の確実な立ち上げ- 既存事業の抜本的な変革- 新たな収益源の確立

組織力の向上

- イノベーション創出力の強化- 変革を推進する人材の育成- 組織全体の実行力向上

持続的成長基盤の構築

■支援対象

- 事業の価値創造の仕組み化- 価値創造サイクルの確立- 変革を続ける組織文化の醸成- 新規事業開発を推進する企業- 事業変革に取り組む企業- イノベーション創出を目指す組織- 持続的な成長を追求する企業

■THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創造を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【株式会社インタープラン】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル2F

設立:2001年11月2日

代表者:横尾 千博

事業内容:教育事業

https://interplan-school.com/about/

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp