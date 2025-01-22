“MAN WITH A MISSION”3月12日発売の全新曲「XV e.p.」から「REACHING FOR THE SKY」を1月29日に先行配信決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

MAN WITH A MISSIONが3月12日に発売する約3年ぶりの新譜「XV e.p.」（読み：フィフティーンイーピー）から新曲「REACHING FOR THE SKY」が来週1月29日に先行配信されることが決定した。

「XV e.p.」はMAN WITH A MISSIONが今年結成15周年を迎えることを記念した新作で、収録全曲が新曲で構成される。リード楽曲となる「REACHING FOR THE SKY」は15周年の口火を切るにふさわしい、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あるナンバー。

「REACHING FOR THE SKY」ジャケット写真

今作は全4曲を収録する予定で、あわせて2024年の海外ライブ音源もボーナストラックとしてあわせて収録。CDの初回生産限定盤はトールサイズのスリーブ付き仕様で、バンド結成15周年を記念したヒストリーブックを同梱。また、昨年2024年6月に開催されたFCライブの一部を特典映像として収録する初のファンクラブ限定盤も発売されることが決定している。

なお、MAN WITH A MISSIONは来月2月1日の宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演のアリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」の開催が決定している。

▼「REACHING FOR THE SKY」Pre-Add/Pre-Save

https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKY_paps

※Pre-add / Pre-saveとは…

Apple Musicの“pre-add”(プリアド)、Spotifyの“Pre-save”(プリセーブ)は、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能となります。

1月29日(水)配信開始の新曲「REACHING FOR THE SKY」を前もって“pre-add”/“Pre-save”しておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに楽曲が自動で追加されます。

▼リリース情報

タイトル：XV e.p.

発売日：2025年3月12日(水)

＜仕様・価格＞

初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6 \3,300（税込）

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）予定

通常盤（CDのみ）SRCL-13147 \2,500（税込）

ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9 \4,500（税込）

※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。

＜収録内容＞

未発表新曲4曲＋ライブ音源（From North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki”）より8曲を収録予定

※ファンクラブ盤は新曲4曲のみを収録。

ご予約はコチラ

https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

▼オフィシャルファンクラブ

MAN WITH A MISSIONオフィシャルファンクラブ「FUN WITH A MISSION」

新規入会ご希望の方はコチラ

https://fwam.jp/about/membership

▼デジタル企画

＜Tales of Purefly “Story Movie”＞

視聴期間：2024年12月24日(火)00:00～2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）

デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）

視聴のみ配信チケット \ 1,000（税込）

▼ツアー情報

＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：15:30／START：17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：14:30／START：16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN：16:00／START：17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN：16:00／START：17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：15:30／START：17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：14:30／START：16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：15:00／START：16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN：16:00／START：17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

----------------------------------------------

■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

---------------------------------------------

＜アーティスト関連サイトおよびSNS＞

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年はバンド15周年を迎える。