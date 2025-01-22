【埼玉県】パラリンピック金メダリストによる車いすラグビー体験＆トークショーの参加者募集について
埼玉県
1 日時
- 車いすラグビー体験１.（当日参加可） 11時～12時（予定）
- トークショー（事前申込み制） 13時30分～14時（予定）
- 車いすラグビー体験２.（当日参加可） 15時～16時（予定）
2 会場
3 参加選手
倉橋 香衣 選手（越谷市在住）
中町俊耶 選手（さいたま市在住）
4 参加費
5 募集内容（トークショーのみ）
- 応募資格
県内在住、在勤、在学の方
- 募集人数
40名（1組1名～4名でお申込み可能です）
※応募多数の場合は抽選とさせていただきますので御了承ください。
※期限までに人数に達しない場合は当日参加可とします。
- 応募方法
下記から、埼玉県「電子申請・届出サービス」よりお申し込みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=86653
- 応募期限
令和7年2月5日（水）
- 参加決定
令和7年2月7日（金）17時までにメールにより送付します。
埼玉県では、令和7年2月11日（火・祝日）に「パラリンピック金メダリストによる車いすラグビー体験＆トークショー」を開催します。
当日は、パリパラリンピックに出場した埼玉県ゆかりの車いすラグビー日本代表選手をお招きし、車いすラグビー体験とトークショーを実施します。なお、トークショーのみ事前申込み制とします。
●概要
1 日時
令和7年2月11日（火・祝）
- 車いすラグビー体験１.（当日参加可） 11時～12時（予定）
- トークショー（事前申込み制） 13時30分～14時（予定）
- 車いすラグビー体験２.（当日参加可） 15時～16時（予定）
2 会場
イオンリテール与野店 ローズコート（さいたま市中央区本町西5-2-9）
3 参加選手
倉橋 香衣 選手（越谷市在住）
中町俊耶 選手（さいたま市在住）
4 参加費
無料
5 募集内容（トークショーのみ）
- 応募資格
県内在住、在勤、在学の方
- 募集人数
40名（1組1名～4名でお申込み可能です）
※応募多数の場合は抽選とさせていただきますので御了承ください。
※期限までに人数に達しない場合は当日参加可とします。
- 応募方法
下記から、埼玉県「電子申請・届出サービス」よりお申し込みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=86653
- 応募期限
令和7年2月5日（水）
- 参加決定
令和7年2月7日（金）17時までにメールにより送付します。
【問い合わせ先】
県民生活部 スポーツ振興課 パラスポーツ担当
電話 048-830-6998
E-mail: a6940-07@pref.saitama.lg.jp