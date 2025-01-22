2025年1月6日(月)より「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」での「BanG Dream!」ポップアップストアが大盛況！
ユニバーサルミュージック合同会社が展開するリテールショップ「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」で、株式会社ブシロードが展開するIPコンテンツ「BanG Dream!」から"MyGO!!!!!"と、Ave Mujica（マイゴ、アヴェ ムジカ）"のポップアップストア「BanG Dream! MyGO!!!!!×Ave Mujica POP UP STORE at UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」が1月6日(月)から1月20日(月)まで開催しており、大盛況で終えました。
■新商品や描き下ろしイラストを使用したフォトスポット、パネルの展示など凝った店舗装飾が話題に！
UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで2025年1月6日(月)～2025年1月20日(月)まで開催していたポップアップストアは、1FではAve Mujica、3FではMyGO!!!!!の世界観がコンセプトになっており、描き下ろしイラストを使用したフォトスポットやキャラクター毎のパネル展示のほか、描き下ろしイラストを使用した新商品等も発売しておりました。
■ブシロード オンラインストアにて事後通販が開催！
ブシロード オンラインストアにて2025年1月21日（火）15時00分より通販を実施いたします！
通販ページ：bushiroad-store.com/pages/1972
※お届けは2025年3月29日頃となります。
■商品情報
■TVアニメ情報
TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」
放送局：TOKYO MX：毎 週木曜23:00～23:30
（※放送時間は編成の都合により変更になる場合がございます）
その他下記TV局にて放送
●ＢＳ日テレ/サンテレビ/テレビ愛知/北海道テレビ放送/秋田朝日放送/東日本放送/山形テレビ/新潟テレビ21/静岡放送/北陸朝日放送/テレビせとうち/広島テレビ放送/テレビ愛媛/熊本朝日放送
●地上波同時配信：ABEMA/dアニメストア/U-NEXT/アニメ放題
●順次配信：Amazon Prime Video/DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM/Lemino/milplus/music.jp/TELASA/TVver/カンテレドーガ/ニコニコ/バンダイチャンネル/ビデオマーケット/ふらっと動画
●TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」公式サイト
https://anime.bang-dream.com/avemujica/
■ライブ情報
MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」
DAY1：Petrichor
2025年4月26日（土）開場16:30 / 開演18:00（予定）
DAY2：Geosmin
2025年4月27日（日）開場15:00 / 開演16:30（予定）
会場：Kアリーナ横浜
●チケット
2DAYS通しチケット（特製グッズ付き）：\28,600（税込）
2DAYS通しチケット：\17,600（税込）
一般指定席（特製グッズ付き）：\14,300（税込）
一般指定席：\9,900（税込）
●チケット最速先行抽選
受付期間：2024年12月18日（水）10:00～2025年1月27日（月）23:59まで
受付申込券‐下記2商品の初回生産分に封入
・2024年10月2日（水）リリース Ave Mujica ミニAlbum「ELEMENTS」
・2024年12月18日（水）リリース MyGO!!!!! 2nd Album「跡暖空」
詳細はこちら： https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2025
●info：クリエイティブマンプロダクション
電話番号：03-3499-6669（月・水・金曜日12:00～16:00）
https://www.creativeman.co.jp/
●チケットinfo：イープラスお客様サポートhttps://support-qa.eplus.jp/
■作品情報
■Ave Mujica（アヴェ ムジカ）
「BanG Dream!」初の5人組メタルバンド
バンドメンバーは、Gt.＆Vo.ドロリス/三角 初華（CV：佐々木 李子）、Gt.モーティス/若葉 睦（CV：渡瀬 結月）、Ba.ティモリス/八幡 海鈴（CV：岡田 夢以）、Dr.アモーリス/祐天寺 にゃむ（CV：米澤 茜）、Key.オブリビオニス/豊川 祥子（CV：高尾 奏音）
●リリース情報
2nd Single「KiLLKiSS」
2025年1月15日（水）発売
（TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のOPテーマ「KiLLKiSS」/ EDテーマ「Georgette Me, Georgette You」収録）
Blu-ray付生産限定盤：BRMM-10886 / 8,800円(税込)
＊Blu-ray：2024年10月13日（日）河口湖ステラシアターにて開催された、Ave Mujica 3rd LIVE「Veritas」のライブ映像を収録
通常盤：BRMM-10887 / 1,540円(税込)
初回生産分限定封入特典として、2025年2月2日（日）にKT Zepp Yokohamaにて開催される『「KiLLKiSS」購入者限定フリーライブ 抽選申込券』封入
＊申込期間は2025年1月15日（水）～1月19日（日）まで！
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/3885
再生DLはこちら：https://bmu.lnk.to/AveMujica_KiLLKiSS
Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica
Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica
MyGO!!!!!・Ave Mujica公式bilibili：https://space.bilibili.com/1459104794
Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica
■「BanG Dream!（バンドリ！）」
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っており、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のユーザー数は全世界2,000万人を突破しています。
バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com
バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info
バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
詳しい情報は特設サイトをチェック！
https://bang-dream.com/news/1972
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
https://bushiroad-creative.com/
・ブシロードクリエイティブ公式X(旧Twitter)
@bushi_creative
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)BanG Dream! Project