『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』新Ver.日本代表選手が登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 「サカつくRTW」）は、2025年1月22日（水）より、新バージョンの日本代表選手が登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催します。

また、新バージョンの日本代表選手が登場する“日本代表 TICKET SCOUT”や、新★6監督「毛利歩一」などが獲得できる“日本代表ログインボーナス”も開催中です。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw

◆【★5選手は覚醒＆レベルMAX！】日本代表LEVEL MAX SCOUT

「鈴木彩艶」「板倉滉」「長友佑都」「守田英正」「遠藤航」「三笘薫」「堂安律」「中村敬斗」「伊東純也」「久保建英」など、日本代表選手が得意戦術中央突破の新バージョンで登場する“日本代表LEVEL MAX SCOUT”を開催！

なお、今回のスカウトでは、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場します。

※登場選手選出基準：2024年10月15日オーストラリア戦招集メンバー。

※★4、★3選手は初期状態で登場します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2025年1月22日（水）～2月19日（水）10:59

新バージョンの日本代表選手が登場する、特典付きの特別なスカウトです。通常枠の★5確率は20%！

STEP1・3・5では、「新★5選手1人確定」や「★5選手確率アップ」などの特別獲得枠が付きます。また、STEP2・4では特典アイテムが付きます。

＜鈴木彩艶＞

＜板倉滉＞

＜長友佑都＞

＜守田英正＞

＜遠藤航＞

＜三笘薫＞

＜堂安律＞

＜中村敬斗＞

＜伊東純也＞

＜久保建英＞

◆【新バージョン日本代表が登場！】日本代表 TICKET SCOUT

開催期間：2025年1月22日（水）～2月19日（水）10:59

新バージョン日本代表選手がサカつくRTWに登場！ これを記念して、新バージョン日本代表選手が登場する“日本代表 TICKET SCOUT”を開催します。

「日本代表スカウトチケット」は日本代表ログインボーナスで最大70枚獲得可能です。

■登場する新★5選手

「鈴木彩艶」「板倉滉」「長友佑都」「守田英正」「遠藤航」「三笘薫」「堂安律」「中村敬斗」「伊東純也」「久保建英」 他

※登場選手選出基準：2024年10月15日オーストラリア戦招集メンバー。

◆【新★6監督「毛利歩一」GET！】日本代表ログインボーナス

開催期間：2025年1月22日（水）～2月19日（水）3:59

期間中7日間のログインで、該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「青焔の真価」と「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「毛利歩一」に加え、「日本代表エンブレム&ユニフォーム」のセット、「日本代表スカウトチケット」70枚が必ずもらえます。

1日目：新★6監督「毛利歩一」、「日本代表エンブレム&ユニフォーム」のセット、「日本代表スカウトチケット」10枚

2日目～7日目：「日本代表スカウトチケット」10枚

※1日目に獲得できる「日本代エンブレム＆ユニフォーム」のセットは、2022年11月16日より開催済みのログインボーナスと同様のものです。

＜新★6監督「毛利歩一」＞

◆【CCT】クラブチャンピオンシップトーナメント開幕！

開催期間：2025年1月22日（水）～1月29日（水）10:59

“クラブチャンピオンシップトーナメント（CCT）”が開幕！ CCTは、ホーム＆アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイして、試合の勝敗や内容によって獲得できるCCT専用ポイントでランキングを競うイベントです。

試合で獲得したポイントやランキングにより、「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「★5確定スカウトチケット」などのさまざまなポイント達成報酬やランキング報酬が手に入ります。ぜひ挑戦してみてください！

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式X：https://x.com/sakatsuku_com

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