【ラグナロク マスターズ】「残影の終焉」アップデートを実施！

「残影の終焉」アップデート実装!

『ラグナロク マスターズ(通称「ラグマス」)』は、「残影の終焉」アップデートを

2025年1月22日(水)に実施いたしました。

<「残影の終焉」アップデート概要>

ダンジョン「ファントムパレス」に新フロア「残影の終焉」が登場します。冒険者たちの前に、魔剣「タルタノス」と「タルタノス」に操られた「サクライ」が立ちはだかります。強力な相手を見事倒すことができれば、報酬として新メモリー装備をランダムでゲットできます。

他にも冒険者がパワーアップできる、さまざまな強化要素を実装します。フル活用して強敵が待ち受ける新ダンジョンに挑みましょう。

新メモリー装備登場!ダンジョン「ファントムパレス」に新フロア「残影の終焉」登場!

<アップデート内容>

- 新メモリー装備登場!- ダンジョン「ファントムパレス」に新フロア「残影の終焉」登場!- シャドウ装備拡張!シャドウ進度の上限が50%から60%へ!- 「属性ダメージ軽減透過」「属性攻撃抵抗」など新性能が登場!- 一部の魔力注入装備がランクVIへ、アクセサリーはランクIへグレードアップが可能に!- 強化したミスティックルーンがリセット可能に!- 虚空の領域の「カード屋の魔人」のドロップ報酬にラインナップ追加! など

その他にも、さまざまなアップデートを実施いたしました。詳細は特設サイトをご覧ください。

■「2025年ミッドガルド観光大使選考会」イベント開催!

今年もやってまいりました!!

その年の観光大使を冒険者の投票で決める「2025年ミッドガルド観光大使選考会」イベントが

2025年1月22日(水)よりスタートです。

アイテム一部紹介!

投票で1位に選ばれたキャラクターは2025年のさまざまなイベントに観光大使として登場予定です。

投票に参加するともらえる「選考会謝礼引換券(2025年)」を集めて、新頭装備「ラブリーレター」や新登場のメモリー装備2種類、「エンチャントの結晶」×1など、豪華なアイテムと交換しましょう。

その他、さまざまなイベントも実施します。「ポコポコポリン」では、「レリックピースストーン」や新口装備「レッドスイートリップ」を獲得できます。「モンスター討伐」の報酬には、「キラキラした紙片」や「古代のレリックの欠片」などがラインナップ。

ぜひ毎日プレイして、豪華報酬を獲得しましょう。

「ポコポコポリン」に挑戦して、豪華報酬を獲得!

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

『ラグナロク マスターズ』基本情報

タイトル:『ラグナロク マスターズ』

ジャンル:みんなで遊ぶRPG

対応機種:iOS 10.0 以降、iPhone6s / iPad Air 2 相当以降

(RAM 2GB以上の端末)

Android 5.0 以降:必要RAM:2.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても

動作しない可能性があります。

公式サイト: https://ragnarokm.gungho.jp/

特徴:ラグナロクオンラインの世界観を新解釈したパラレルワールド、独自に超進化した膨大なコンテンツがあなたを待っています。

