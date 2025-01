IMPACT SHIFT 2025 コンテンツ詳細＆追加登壇者公開！【3/1-2 東京開催】

一般社団法人IMPACT SHIFT

一般社団法人IMPACT SHIFT(本社:東京都日本橋、代表理事:河合将樹、以下IMPACT SHIFT)は、社会課題に向き合う全ての人に向けた、業界最大規模のカンファレンス「IMPACT SHIFT 2025」を2025年3月1日(土)・3月2日(日)東京にて開催いたします。

このたび、当日のタイムスケジュールと登壇ゲスト情報の第2弾を公開いたしました。今後も続々と増える予定となっています。全国からインパクト志向の起業家・VC・エコシステムビルダーなど総勢約2,000名が集結する本イベントでは、有識者によるトークセッション、起業家やNPO法人によるブース展示、起業家向け壁打ちbar、交流会など多彩なコンテンツを予定しております。

チケット購入はこちら :https://impactshift2025.peatix.com※Peatix画面に移動します■実施概要

・日時:2025年3月1日(土)11:00~19:30(開場:10:30)

:2025年3月2日(日)11:00~17:00(開場:10:30)

・場所:東京スクエアガーデン5F・6F(東京コンベンションホール、City Lab Tokyo 等)

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1(Google Map)

・定員:2,000名

・お申し込み:https://impactshift2025.peatix.com/(https://impactshift2025.peatix.com)

・申し込み締め切り:2024年2月25日(火)23:59

実施コンテンツ

■登壇者

※五十音順

※2024年1月22日時点・随時更新

*セッション時間やタイトル等は変更となる可能性があります

■タイムテーブル▶︎トークセッション

豪華ゲストによる、社会課題解決にまつわるトークセッション。様々な角度から「インパクト」についての理解を深めるべく、多様なセクターの視点で議論を展開します。約30セッションを実施予定。

※セッションタイトルは随時更新予定。また、変更の可能性がございます。

【DAY1】

ステージA

11:00-12:15 基調セッション 新しい資本主義を振り返る

12:45-14:00 社会の慣性を超えて価値観を変容するISU流のパーセプションチェンジ

(インパクトスタートアップ協会 × IMPACT SHIFTセッション)

14:30-15:45 ファイナンスをめぐる冒険

(Tokyo Zebras Unite × IMPACT SHIFTセッション)

16:15-17:30 ローカルスタートアップ協会× IMPACT SHIFTセッション

18:00-19:15 インパクトエコノミーを推進する血液としての金融。これからの金融が担うべき役割

(インパクト志向金融宣言× IMPACT SHIFTセッション)

ステージB

13:00-14:25 立場を越えた共通言語「インパクト」の多面的価値と2025年注目のテーマ

(デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 共創セッション)

14:45-16:00 インパクト×まちづくり (東京建物 共創セッション)

16:30-17:45 インパクト×キャリア (ソーシャリア 共創セッション)

ステージC

12:45-14:00 本質的なSDGs実践におけるインパクトの可能性

14:30-15:45 知性と分配(仮)

16:15-17:30 日本流Well-beingを編集する ~死生、繋がり、自然、人文知の調和~

18:00-19:15 資本主義の中で海洋問題はどのように解決されていくべきなのか ~ブルエコノミーの先にあるインパクトとは~

ステージD

12:45-14:00 ジェンダー(仮)

14:30-15:45 若手中間支援者の集い(仮)

16:15-17:30 インパクトファンド(仮)

18:00-19:15 熱狂と共感経済:なぜ「推し」文化は寄付文化に転用されないのか

ステージG

12:45-14:00 2025年、日本の「インパクト」の現在地―政府・民間・金融、それぞれが見据えるエコシステムの未来―

The State of 'Impact' in Japan in 2025: The Future of Ecosystems from Government, Private Sector, and Finance Perspectives

14:30-15:45 Tech for Impact

16:15-17:30 海外財団と日本の社会課題解決プレイヤー~双方が提供し得る価値とは~International Foundations and Japanese Impact Players: The Value We Can Offer to Each Other

18:00-19:15 アジア圏におけるB Corpのこれから:日本の視点から見る機会と課題 The Future of B Corps in Asia: Opportunities and Challenges from Japan’s Perspective (B Market Builder Japan× IMPACT SHIFTセッション)

【DAY2】

ステージA

11:00-12:15 エコシステムビルダー

12:45-14:00 NEXT IMPACT PITCH

14:30-15:45 ピッチ出場者によるパネルトーク&結果発表

16:15-17:30 クロージング SHIFT to 2025

ステージB

11:15-12:30 Coming soon

13:00-14:15 Coming soon

14:45-16:00 NPOが多い国は幸せか?~NPOの役割と可能性をリブランディングする~(新公益連盟× IMPACT SHIFTセッション)

ステージC

11:00-12:15 社会を前進させる「デザイン」のあり方とは?

12:45-14:00 あつまれ!CVCの森 ~事業会社のインパクトシフト最前線~

14:30-15:45 インパクト投資はディープテックを後押しするのか

ステージD

11:00-12:15 マルチセクター

12:45-14:00 数値化や単純化を乗り越えて~感性・身体性とインパクトの交差点~

14:30-15:45 インパクト経営最前線~事業の真価を照らし、経営戦略と企業価値に昇華する「インパクトオフィサー」の挑戦~

ステージG

11:00-12:15 Asian Venture Philanthropy Network × IMPACT SHIFTセッション

12:45-14:00 Welcome Japan × IMPACT SHIFTセッション

14:30-15:45 Coming Soon

▶︎NEXT IMPACT PITCH

全国各地のエコシステムビルダーより推薦を受けた、各エリアに拠点を持つインパクト志向の起業家によるショートピッチを実施いたします。

▶︎起業家向け壁打ちbar

スタートアップから非営利団体まで、あらゆる起業家の相談に乗ってくれるエキスパートが壁打ちを実施いたします。

▶︎出展ブース

インパクト志向の起業家が物品・食品・体験型プロダクト等を展示する展示ブースを設置します。応援したい起業家や団体を見つけて直接話を聞くことができます。

▶︎ワークショップ

様々な専門性を持つ団体がワークショップを実施します。



▶︎寄付ブース

カンファレンス参加者には、会場限定で使える寄付先投票チケット(1,000円分、希望者は追加購入も可能)をお渡しします。

■寄付ブース出展団体(予定)

※順不同

・認定NPO法人LivEQuality HUB

・NPO法人CoCoTELI

・一般社団法人Spice

・特定非営利活動法人第3の家族

・一般社団法人ピリカ

▶︎【事前申込制/起業家限定】懇親会

インパクト志向の起業家、登壇者、スポンサー限定の懇親会を実施します。サステナブルなフードとドリンクを楽しみつつ、参加者同士で交流を深めることができます。また、どなたでも参加できる一般向けの懇親会も実施いたします。

※懇親会チケットはPeatixよりご購入ください。

■スポンサー/後援一覧

本イベントを支えてくださる団体の皆様です。

■企画パートナーのご紹介

特定テーマについてのセッションやワークショップ等をIMPACT SHIFT実行委員会とともに設計するパートナー組織です。主に、セッションの共同企画を行っていただいています。

※順不同

・新公益連盟

・Tokyo Zerbras Unite

・B Market Builder Japan

・インパクト志向金融宣言

・AVPN

・ローカルスタートアップ協会

・Welcome Japan

・インパクトスタートアップ協会

■運営者

IMPACT SHIFT 2025 実行委員会(※公開可能な方のみ)

・河合将樹 代表理事 / 株式会社UNERI

・会川智華 株式会社Oden

・石井貴幸 ユキノダンオフィス合同会社

・一柳宙 理事

・岩田滉平 名古屋OJA/愛知eスポーツ連合

・江連千佳 非営利株式会社ピロウ/東大M1

・遠藤七瀬 株式会社丸井グループ

・太田圭哉 事務局

・奥山亜希

・小原ゆゆ 事務局

・菅家周平 理事 / 株式会社Ridilover

・木暮里咲 理事 / 株式会社STYZ

・阪本菜 事務局 /株式会社Zebras and Company

・佐藤真陽 理事 /一橋大学大学院社会学研究科

・鈴木里奈 理事 / GLIN Impact Capital

・須田仁之 スダックス/フリーランス

・高杉涼平 MEMORI/ビーサイズ株式会社

・田村菜津紀 事務局 /KIBOW社会投資ファンド

・幡谷拓弥 理事 / 認定NPO法人フローレンス

・平井光城 Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント

・守屋祐一郎 理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院

・安山瑠衣子

・渡部萌恵