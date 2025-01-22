IMPACT SHIFT 2025 コンテンツ詳細＆追加登壇者公開！【3/1-2 東京開催】

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一般社団法人IMPACT SHIFT


一般社団法人IMPACT SHIFT（本社：東京都日本橋、代表理事：河合将樹、以下IMPACT SHIFT）は、社会課題に向き合う全ての人に向けた、業界最大規模のカンファレンス「IMPACT SHIFT 2025」を2025年3月1日（土）・3月2日（日）東京にて開催いたします。


このたび、当日のタイムスケジュールと登壇ゲスト情報の第2弾を公開いたしました。今後も続々と増える予定となっています。全国からインパクト志向の起業家・VC・エコシステムビルダーなど総勢約2,000名が集結する本イベントでは、有識者によるトークセッション、起業家やNPO法人によるブース展示、起業家向け壁打ちbar、交流会など多彩なコンテンツを予定しております。



チケット購入はこちら :
https://impactshift2025.peatix.com
※Peatix画面に移動します

■実施概要

・日時：2025年3月1日（土）11:00~19:30（開場：10:30）　


　　　：2025年3月2日（日）11:00~17:00（開場：10:30）


・場所：東京スクエアガーデン5F・6F（東京コンベンションホール、City Lab Tokyo 等）


　　　　〒104-0031　東京都中央区京橋3丁目1-1（Google Map）


・定員：2,000名


・お申し込み：https://impactshift2025.peatix.com/(https://impactshift2025.peatix.com)


・申し込み締め切り：2024年2月25日（火）23:59



実施コンテンツ


■登壇者

※五十音順


※2024年1月22日時点・随時更新


*セッション時間やタイトル等は変更となる可能性があります








■タイムテーブル




▶︎トークセッション

豪華ゲストによる、社会課題解決にまつわるトークセッション。様々な角度から「インパクト」についての理解を深めるべく、多様なセクターの視点で議論を展開します。約30セッションを実施予定。


※セッションタイトルは随時更新予定。また、変更の可能性がございます。



【DAY1】


ステージA


11:00-12:15 基調セッション 新しい資本主義を振り返る


12:45-14:00 社会の慣性を超えて価値観を変容するISU流のパーセプションチェンジ


　　　　　　（インパクトスタートアップ協会 × IMPACT SHIFTセッション）


14:30-15:45 ファイナンスをめぐる冒険


　　　　　　（Tokyo Zebras Unite × IMPACT SHIFTセッション）


16:15-17:30 ローカルスタートアップ協会× IMPACT SHIFTセッション


18:00-19:15 インパクトエコノミーを推進する血液としての金融。これからの金融が担うべき役割


　　　　　　（インパクト志向金融宣言× IMPACT SHIFTセッション）



ステージB


13:00-14:25 立場を越えた共通言語「インパクト」の多面的価値と2025年注目のテーマ


　　　　　　（デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 共創セッション）


14:45-16:00 インパクト×まちづくり （東京建物 共創セッション）


16:30-17:45 インパクト×キャリア （ソーシャリア 共創セッション）



ステージC


12:45-14:00 本質的なSDGs実践におけるインパクトの可能性


14:30-15:45 知性と分配（仮）


16:15-17:30 日本流Well-beingを編集する ～死生、繋がり、自然、人文知の調和～


18:00-19:15 資本主義の中で海洋問題はどのように解決されていくべきなのか ～ブルエコノミーの先にあるインパクトとは～



ステージD


12:45-14:00 ジェンダー（仮）


14:30-15:45 若手中間支援者の集い（仮）


16:15-17:30 インパクトファンド（仮）


18:00-19:15 熱狂と共感経済：なぜ「推し」文化は寄付文化に転用されないのか



ステージG


12:45-14:00 2025年、日本の「インパクト」の現在地―政府・民間・金融、それぞれが見据えるエコシステムの未来―


The State of 'Impact' in Japan in 2025: The Future of Ecosystems from Government, Private Sector, and Finance Perspectives


14:30-15:45 Tech for Impact


16:15-17:30 海外財団と日本の社会課題解決プレイヤー～双方が提供し得る価値とは～International Foundations and Japanese Impact Players: The Value We Can Offer to Each Other


18:00-19:15 アジア圏におけるB Corpのこれから：日本の視点から見る機会と課題 The Future of B Corps in Asia: Opportunities and Challenges from Japan’s Perspective （B Market Builder Japan× IMPACT SHIFTセッション）




【DAY2】


ステージA


11:00-12:15 エコシステムビルダー


12:45-14:00 NEXT IMPACT PITCH　


14:30-15:45 ピッチ出場者によるパネルトーク＆結果発表


16:15-17:30 クロージング SHIFT to 2025


ステージB


11:15-12:30 Coming soon


13:00-14:15 Coming soon


14:45-16:00 NPOが多い国は幸せか？～NPOの役割と可能性をリブランディングする～（新公益連盟× IMPACT SHIFTセッション）



ステージC


11:00-12:15 社会を前進させる「デザイン」のあり方とは？


12:45-14:00 あつまれ！CVCの森 ～事業会社のインパクトシフト最前線～


14:30-15:45 インパクト投資はディープテックを後押しするのか



ステージD


11:00-12:15 マルチセクター


12:45-14:00 数値化や単純化を乗り越えて～感性・身体性とインパクトの交差点～


14:30-15:45 インパクト経営最前線～事業の真価を照らし、経営戦略と企業価値に昇華する「インパクトオフィサー」の挑戦～



ステージG


11:00-12:15 Asian Venture Philanthropy Network × IMPACT SHIFTセッション


12:45-14:00 Welcome Japan × IMPACT SHIFTセッション


14:30-15:45 Coming Soon




▶︎NEXT IMPACT PITCH


全国各地のエコシステムビルダーより推薦を受けた、各エリアに拠点を持つインパクト志向の起業家によるショートピッチを実施いたします。



▶︎起業家向け壁打ちbar


スタートアップから非営利団体まで、あらゆる起業家の相談に乗ってくれるエキスパートが壁打ちを実施いたします。



▶︎出展ブース


インパクト志向の起業家が物品・食品・体験型プロダクト等を展示する展示ブースを設置します。応援したい起業家や団体を見つけて直接話を聞くことができます。



▶︎ワークショップ


様々な専門性を持つ団体がワークショップを実施します。



▶︎寄付ブース


カンファレンス参加者には、会場限定で使える寄付先投票チケット（1,000円分、希望者は追加購入も可能）をお渡しします。



■寄付ブース出展団体（予定）


※順不同


・認定NPO法人LivEQuality HUB


・NPO法人CoCoTELI


・一般社団法人Spice


・特定非営利活動法人第3の家族


・一般社団法人ピリカ






▶︎【事前申込制/起業家限定】懇親会


インパクト志向の起業家、登壇者、スポンサー限定の懇親会を実施します。サステナブルなフードとドリンクを楽しみつつ、参加者同士で交流を深めることができます。また、どなたでも参加できる一般向けの懇親会も実施いたします。


※懇親会チケットはPeatixよりご購入ください。



■スポンサー/後援一覧


本イベントを支えてくださる団体の皆様です。





■企画パートナーのご紹介


特定テーマについてのセッションやワークショップ等をIMPACT SHIFT実行委員会とともに設計するパートナー組織です。主に、セッションの共同企画を行っていただいています。



※順不同


・新公益連盟


・Tokyo Zerbras Unite


・B Market Builder Japan


・インパクト志向金融宣言


・AVPN


・ローカルスタートアップ協会


・Welcome Japan


・インパクトスタートアップ協会





■運営者


IMPACT SHIFT 2025 実行委員会（※公開可能な方のみ）


・河合将樹　代表理事 / 株式会社UNERI


・会川智華　株式会社Oden　


・石井貴幸　ユキノダンオフィス合同会社　


・一柳宙　　理事


・岩田滉平　名古屋OJA／愛知eスポーツ連合


・江連千佳　非営利株式会社ピロウ／東大M1　


・遠藤七瀬　株式会社丸井グループ　


・太田圭哉　事務局


・奥山亜希


・小原ゆゆ　事務局


・菅家周平　理事 / 株式会社Ridilover


・木暮里咲　理事 / 株式会社STYZ


・阪本菜　　事務局 /株式会社Zebras and Company


・佐藤真陽　理事 /一橋大学大学院社会学研究科


・鈴木里奈　理事 / GLIN Impact Capital


・須田仁之　スダックス/フリーランス


・高杉涼平　MEMORI／ビーサイズ株式会社　


・田村菜津紀　事務局 /KIBOW社会投資ファンド


・幡谷拓弥　　理事 / 認定NPO法人フローレンス


・平井光城　Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント


・守屋祐一郎　理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院


・安山瑠衣子


・渡部萌恵　