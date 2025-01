『メイプルストーリー』、冬の大型アップデート「CHASER」の第2弾アップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2025年1月22日(水)、冬の大型アップデート「CHASER」の第2弾アップデートを実施いたしました。

「CHASER」特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/chaser/https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/chaser/

2024年12月よりスタートした冬の大型アップデートでは、ゲーム内では人気キャラクター「オルカ」を中心に、「CHASER」をテーマにしたアップデートが進行中です。さらにアップデート以外にも、12月27日(金)~12月29日(日)にかけて渋谷で開催された体験型ポップアップイベント「CHASER SPACE IN SHIBUYA」では、『メイプルストーリー』プレイヤーを中心にのべ2,800名を超える皆様をお迎えし、大型アップデートならではの多彩なイベントが行われました。そして本日、新たなコンテンツやイベントが多数登場する「CHASER」の第2弾アップデートを実施いたしました。

「CHASER」第2弾アップデートでは、3キャラクターを同時に育成できる新たなバーニングイベント「チャンピオンバーニング」を開催するほか、人気キャラクター「オルカ」をフィーチャーした「CHASERイベント」では、各キャラクターのミッションを達成して調査レベルを上げ、様々な報酬が獲得できる「核心調査#2」がスタート。加えて、「ティルノグ」を舞台にしたイベント「次元の訪問者」も開催いたします。

さらに、1月25日(土)21:00より、VTuber「渋谷ハル」さんと「魔界ノりりむ」さんが一緒に『メイプルストーリー』をプレイする、ライブ配信の実施も決定いたしました。

「CHASER」第2弾アップデート、およびライブ配信の概要は、下記をご覧ください。

▼「CHASER」の第2弾アップデートの概要▼

■CHASER 核心調査#2

CHASERイベントは後半戦に突入!本日からスタートした「核心調査#2」で、登場するキャラクターたちの調査を進めましょう。イベントUIでキャラクターの写真をクリックすると、各キャラクターのミッションが確認できます。ミッションを達成すると、各ミッションに応じた「CHASER調査進捗度」と、「次元のゼンマイ」が獲得できます。

CHASER調査進捗度を一定数集めると、「調査レベル」が上昇し、調査レベルが上がるほどイベント終了後に受け取れる達成報酬が豪華になります。

また、「次元のゼンマイ」は、「次元のゼンマイ交換所」で様々なアイテムと交換することが可能です。

<開催期間> 2025年1月22日(水) ~ 3月4日(火)23:59

「CHASER 核心調査#2」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=4bae9b0612b54872a3ae95e141832238

■次元の訪問者

メイプルワールドで、新たな次元の亀裂が発見されました。どこか壊れている次元の空間「ティルノグ」内部を訪れましょう。

「次元の訪問者」では、出席イベント「ティルノグ設計図」、見習いロボットの派遣イベント「次元の亀裂探査」、様々なバフ効果が得られる「ゴブのプレゼント」などの各種イベントに参加でき、イベントごとに報酬アイテムや経験値などを獲得することができます。

一部のイベントは、「CHASER 核心調査#2」イベントのミッションクリア条件となっています。たくさんのイベントに参加して、「核心調査#2」イベントも進行しましょう。

<開催期間> 2025年1月22日(水) ~ 3月4日(火)23:59

ティルノグ設計図次元の亀裂探査ゴブのプレゼント

「次元の訪問者」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=81a4bdd34aa240249f23b07dd9bc7e6c

■チャンピオンバーニング

指定した3キャラクターを同時に育成できる、新たなバーニングイベント「チャンピオンバーニング」がスタート!1月22日(水)からは、第1弾「チャンピオンバーニング チャンピオンダブルアップ」を開催いたします。

イベントに参加したら、お好みのキャラクター3体を「チャンピオン」に指定しましょう。最初に指定したキャラクターが、3人のチャンピオンの「リーダー」となります。

(リーダーは1週間に1回変更可能です)

様々なアイテムと交換可能な「ダブルアップコイン」が手に入る「ダブルアップ出席」と、経験値が獲得できる「ダブルアップEXPポイント」で、3体のキャラクターを一気に成長させましょう!

<チャンピオンダブルアップ開催期間> 2025年1月22日(水) ~ 4月15日(火)23:59

<チャンピオンダブルアップの内容>

- ダブルアップ出席リーダーで適正レベルモンスターを2,000体退治すると、「ダブルアップコイン」2,500個が3体のチャンピオンそれぞれに付与されます(合計7,500個)。集めたダブルアップコインは、専用のコインショップで、キャラクターの強化や成長に役立つ様々な報酬アイテムと交換することができます。ダブルアップ出席は週に3回、イベント期間中に最大33回まで可能です。ダブルアップコインをたくさん集めて、大量の報酬アイテムをゲットしましょう。- ダブルアップEXPポイントリーダーで適正レベルモンスターを退治すると、1体につき「ダブルアップEXPポイント」1ポイントが、リーダー以外のチャンピオン2体に付与されます。各チャンピオンは、集めたダブルアップEXPポイントを消費して、経験値を獲得することができます。

「チャンピオンバーニング チャンピオンダブルアップ」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=a2e67f2ecd914e72842a2cf3b0c01326

▼おすすめポイントアイテム▼

■トゥインクルステラ

きらめく星の魔法を込めた「トゥインクルステラ」に、「スペシャルアバター1期: 氷花シリーズ」と「雪の水晶シリーズ」が新登場!

獲得したアバターのうち、未使用のアバターはマウスの右クリックで「ステラシャード」に交換して、他のアイテムを獲得することもできます。

<期間> 2025年1月22日(水)~ 2月12日(水)10:59

トゥインクルステラの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=6f810817cc5b42fd8d9f4ea412519ac9

▼渋谷ハル&魔界ノりりむ 1/25(土)にプレイ配信実施決定!▼

人気VTuber「渋谷ハル」さんと、にじさんじ所属のバーチャルライバー「魔界ノりりむ」さんによるライブ配信を、1月25日(土)に実施することが決定いたしました!

「メイプル初心者講座」と題した本配信では、メイプルプレイヤーでもある渋谷ハルさんが、メイプル初心者の魔界ノりりむさんと一緒に『メイプルストーリー』をプレイ。ゲームの魅力や進め方などを手取り足取りレクチャーするほか、冬の大型アップデート「CHASER」の各コンテンツをプレイしながら、開催中の成長イベントで爆速でのLv200到達を目指し、さらにLv200以降の育成についても解説いたします。

ゲームプレイの様子は、お二人の公式YouTubeチャンネルでそれぞれライブ配信いたします。これから『メイプルストーリー』をプレイされる方も、開催中の「CHASER」イベントをお楽しみいただいている方も、ぜひ配信をご視聴ください!

<配信日時> 2025年1月25日(土)21:00頃~

※配信開始時間は前後する場合があります。

<配信者情報>

■渋谷ハル

YouTube:https://www.youtube.com/@ShibuyaHAL

X:https://x.com/ShibuyaHAL

(C)ANYCOLOR, Inc.

■魔界ノりりむ

YouTube:https://www.youtube.com/@MakainoRirimu

X:https://x.com/makaino_ririmu

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする45を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。