MMORPG『ダークゲーマー：月光彫刻師』新マスコット「Ｄラゴン」登場！一緒に遊ぶ新イベント開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明 (シン・ジェミョン)]は、PC及びモバイル向けMMORPG『ダークゲーマー:月光彫刻師』において、2025年1月22日(水)に、新しいマスコットキャラクターやイベント等を追加する最新のアップデートを実施いたしました。

◆新マスコットキャラクター「Dラゴン」実装!Dラゴンと一緒に遊ぶ「かくれんぼ」イベント開催

本アップデートより、『ダークゲーマー:月光彫刻師』の新しいマスコットキャラクターとなる「Dラゴン」がゲーム内に登場いたします。また、「Dラゴン」と一緒に遊べる「かくれんぼ」イベントもあわせて開催いたします。

期間中にゲーム内に出現する「隠れられる箱」を見つけて隠れることで、イベントに参加できます。

本イベントでは、参加報酬のほか、先着順報酬や参加人数報酬など、追加報酬を受け取れるチャンスがあります。また、全部で7回実施される本イベントのすべてに参加したプレイヤーは、「ふわふわ目玉フード外見召喚券」を報酬として受け取れます。

新登場の「Dラゴン」と楽しめるイベントとなりますので、皆様ぜひご参加ください!

・イベント期間:下記日程の19:00 ~ 20:00に開催

1月:25日(土)、26日(日)、28日(火)、29日(水)、30日(木)

2月:1日(土)、2日(日)

◆2025年の運勢は大吉!黄金福袋パッケージが登場

本アップデートより期間限定で、ユニークな宇宙服の外見召喚券や太古のアルビレオ装備選択箱、伝説外見召喚などの様々なアイテムが入っている「黄金福袋パッケージ」がゲーム内のストアに登場いたします。

目玉商品となる「宇宙服の外見召喚券」は、黄金福袋使用時に一定確率で獲得することができます。

◆他にもアップデート内容が盛りだくさん!

本アップデートでは、ワールドコンテンツの新シーズン開幕やHottimeバフの開催に加え、新規バディ、伝説級のオーブ、勲章などの追加を実施しております。

・ワールドコンテンツ「太陽の峡谷」シーズン11開幕

・期間限定Hottimeバフ開催(敵退治追加経験値+30%、敵退治追加獲得ゴールド+50%)

・新規バディ7種、伝説級のオーブ4種、勲章4種の追加

・高級自動細工機能追加

上記以外にも多くの要素を追加しております。

本アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・『ダークゲーマー:月光彫刻師』公式サイト:1月22日(水)アップデートのご案内

https://dg.pmang.jp/news/1492

◆グローバル500日&旧正月イベント開催!

グルーバルサービス開始から500日と2025年の旧正月(春節)を記念して、本アップデートより、ゲームへのログインやゲーム内ミッションのクリアで、「+5唯一等級遺物選択箱II」や「11回燦爛たる召喚選択箱」などの豪華報酬を獲得できる、お得なイベントを多数開催いたします。

各イベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・『ダークゲーマー:月光彫刻師』公式サイト:1月アップデートイベント(2)

https://dg.pmang.jp/news/1473

◆『ダークゲーマー:月光彫刻師』とは

韓国の人気小説「月光彫刻師」の原作IPを活用して開発されたMMORPG『ダークゲーマー:月光彫刻師』は、韓国での正式サービス開始後、最初の週末にサーバー飽和状態になり、キャラクターの生成制限がかかるなど大きな注目を集めました。その後もApp Store売上ランキング6位、Google Play売上ランキング7位など好調なセールスを記録し、現在も韓国および台湾をはじめとしたアジア各国でサービスを展開し好評を博しています。

『ダークゲーマー:月光彫刻師』は原作小説の主人公ウィードが大陸を平定した後、数十年が過ぎた世界が舞台となっており、そこで活動する多様な“ダークゲーマー”と呼ばれる存在によって混沌とする世界を描いています。

『ArcheAge』などの有名タイトルで知られるXLGAMESのキム・ギョンテPDが手がけた本作品では、多彩な戦闘の面白さを感じられる豊富なコンテンツを体験することができます。またPCとモバイルのクロスプレイにも対応しており、場所を選ばずいつでも楽しめるタイトルです。

◆『ダークゲーマー:月光彫刻師』アプリダウンロード

・Windows PC

https://dg.pmang.jp

※公式サイトTOPページにある「Download PC Version」をクリック

・iOS(App Store)

https://apps.apple.com/jp/app/id6478105327

・Android(Google Play ストア)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xlgames.mldg.jp

◆『ダークゲーマー:月光彫刻師』について

タイトル:ダークゲーマー:月光彫刻師

ジャンル:MMORPG

運営:GOP Co., Ltd.

開発:XL Games Inc.

対応OS:Windows / iOS / Android

配信日:2024年4月24日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

・『ダークゲーマー:月光彫刻師』公式サイト

https://dg.pmang.jp/

・『ダークゲーマー:月光彫刻師』公式X

https://x.com/darkgamer_jp

・『ダークゲーマー:月光彫刻師』公式Discord

https://discord.gg/darkgamer

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp/)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は、本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) XLGAMES Inc. Moonlight Sculptor: Dark Gamer (R) is a registered trademark of XLGAMES Inc. / GOP is a registered trademark of GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。