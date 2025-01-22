大阪府と『外国人材の受入促進に係る連携・協力に関する協定』の締結式を実施
株式会社レオパレス21
- 日時
2025年1月29日（水）11:00～11:15（予定）
- 場所
大阪府庁本館3階 特別会議室
- 出席者
大阪府商工労働部長 馬場 広由己 様
株式会社レオパレス21 取締役 常務執行役員 早島 真由美
- 次第
・出席者紹介
・協定趣旨説明
・挨拶
・協定締結
・写真撮影
・質疑応答
- その他
・一般の方は参加できません。
・協定の内容については、後日報道発表を行います。
・取材の受付は10:30から会場内の報道機関受付で行います。
株式会社レオパレス21（東京都中野区 代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、大阪府と外国人材の受入促進に係る取り組みの充実を図ることを目的に、「外国人材の受入促進に係る連携・協力に関する協定」を締結することとし、締結式を実施いたします。
■締結式の概要
- 日時
2025年1月29日（水）11:00～11:15（予定）
- 場所
大阪府庁本館3階 特別会議室
- 出席者
大阪府商工労働部長 馬場 広由己 様
株式会社レオパレス21 取締役 常務執行役員 早島 真由美
- 次第
・出席者紹介
・協定趣旨説明
・挨拶
・協定締結
・写真撮影
・質疑応答
- その他
・一般の方は参加できません。
・協定の内容については、後日報道発表を行います。
・取材の受付は10:30から会場内の報道機関受付で行います。
■会社情報
株式会社レオパレス２１
設立：1973年8月17日
本社住所：〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11
代表者：代表取締役社長 宮尾 文也
企業サイト：https://www.leopalace21.co.jp/