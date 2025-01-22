聖飢魔IIメンバーが率いるロック・バンド「CANTA」VAP在籍時作品が主要音楽配信サービスにて配信開始！
CANTA アーティスト写真
VAP在籍時にリリースしたCANTAの作品が、主要音楽配信サービスにて1月22日より配信開始となった。また、楽曲に加えてMusic Videoも同時配信となる。
さらに、今回配信開始した楽曲を集めた「CANTA PLAYLIST -VAP Edition-」プレイリスト(https://VAP.lnk.to/CANTA_PLPR)を各配信サービスにて公開。
CANTAは、聖飢魔IIの解散後にメンバーであるルーク篁（Vo、Gt）を中心に、雷電湯澤（Dr）、 ANIMETAL などで活躍したMASAKI（Ba）によって2002年に結成されたトリオ・ロック・バンド。
ハード・ロックを基調としながらも、叙情的なメロディを重視した親しみやすいサウンドが話題を呼び、解散までの約20年間、数多くのCDリリースやライブ活動を行った。
また聖飢魔IIは、2025年に地球 デビュー40周年という節目を迎え、期間限定の再集結を発表。4月に新曲リリース、大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」の開催を控えている。
今後の聖飢魔IIの活動とともに、CANTAの数々の名曲をぜひチェックしてほしい。
【配信タイトル一覧】
▼音源
NON-HOMOGENIZED
百歌颯鳴
流星と春の嵐
きらきら
めらめら
▼Music Video
Fly!
SHINE
1400km/h
Everyday 2008ver.（セリフありver./セリフなしver.）
【関連URL】
CANTA 公式HP(https://canta.jp/pc/index.html)
CANTA 公式YouTube(https://www.youtube.com/user/CANTAsupport)
CANTA 音楽配信リンク(https://VAP.lnk.to/cantaPR)
CANTA PLAYLIST -VAP Edition-(https://VAP.lnk.to/CANTA_PLPR)