聖飢魔IIメンバーが率いるロック・バンド「CANTA」VAP在籍時作品が主要音楽配信サービスにて配信開始！

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株式会社バップ

CANTA アーティスト写真

VAP在籍時にリリースしたCANTAの作品が、主要音楽配信サービスにて1月22日より配信開始となった。また、楽曲に加えてMusic Videoも同時配信となる。



さらに、今回配信開始した楽曲を集めた「CANTA PLAYLIST -VAP Edition-」プレイリスト(https://VAP.lnk.to/CANTA_PLPR)を各配信サービスにて公開。



CANTAは、聖飢魔IIの解散後にメンバーであるルーク篁（Vo、Gt）を中心に、雷電湯澤（Dr）、 ANIMETAL などで活躍したMASAKI（Ba）によって2002年に結成されたトリオ・ロック・バンド。


ハード・ロックを基調としながらも、叙情的なメロディを重視した親しみやすいサウンドが話題を呼び、解散までの約20年間、数多くのCDリリースやライブ活動を行った。



また聖飢魔IIは、2025年に地球 デビュー40周年という節目を迎え、期間限定の再集結を発表。4月に新曲リリース、大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」の開催を控えている。



今後の聖飢魔IIの活動とともに、CANTAの数々の名曲をぜひチェックしてほしい。


【配信タイトル一覧】

▼音源



NON-HOMOGENIZED






百歌颯鳴






流星と春の嵐






きらきら






めらめら





▼Music Video


Fly!


SHINE


1400km/h


Everyday 2008ver.（セリフありver./セリフなしver.）


【関連URL】

CANTA 公式HP(https://canta.jp/pc/index.html)


CANTA 公式YouTube(https://www.youtube.com/user/CANTAsupport)


CANTA 音楽配信リンク(https://VAP.lnk.to/cantaPR)


CANTA PLAYLIST -VAP Edition-(https://VAP.lnk.to/CANTA_PLPR)