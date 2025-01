TVアニメ『しゅごキャラ！』×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOPが東京・大阪にてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード(本社:東京都品川区、代表取締役:大塚 則和)は、2025年2月1日(土)より有楽町マルイ8階、2025年3月1日(土)よりあべのHoop4F アベノラクバスにて、TVアニメ『しゅごキャラ!』×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOPを開催いたします。

今回のイベントでは、TVアニメ『しゅごキャラ!』×サンリオキャラクターズの新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください!

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=85950



【イベント情報】

イベント名:TVアニメ『しゅごキャラ!』×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP

開催期間・会場:

■東京

会場:有楽町マルイ8階

期間:2025年2月1日(土)~2月19日(水)

■大阪

会場:あべのHoop4F アベノラクバス

期間:2025年3月1日(土)~3月9日(日)

【ご購入者様特典】

【販売商品】

エッグカンバッジ(ブラインド)vol.2

価格:550円(税込)

セット:4,950円(税込)

種類数:全9種

サイズ:約4.5cm×6cm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コレクションカード(ブラインド)

価格:440円(税込)

種類数:全18種

サイズ:約5.4cm×8.6cm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダー(ブラインド)

価格:770円(税込)

セット:6,930円(税込)

種類数:全9種

サイズ:全高約60mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ヘアクリップ

価格:各660円(税込)

種類数:全9種

サイズ:約W45mm×H40mm

エッグマイクロファイバー

価格:各880円(税込)

種類数:全9種

サイズ:約20cm以内

ミニタペストリー

価格:各1,870円(税込)

種類数:全9種

サイズ:約H540mm×W150mm

ホログラムデカアクリルスタンド

価格:各2,750円(税込)

種類数:全9種

サイズ:全高約180mm以内

ラバーデスクマット

価格:3,850円(税込)

種類数:全1種

サイズ:約350mm×600mm

ロングスリーブTシャツ

価格:各4,950円(税込)

種類数:全2種

サイズ:フリーサイズ(ユニセックスのLサイズ)

Tシャツ

価格:3,850円(税込)

種類数:全1種

サイズ:フリーサイズ(ユニセックスのLサイズ)

アクリルマスコット(ブラインド)

価格:770円(税込)

セット:6,930円(税込)

種類数:全9種

サイズ:約H50mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

メモスタンドクリップ

価格:各880円(税込)

種類数:全9種

サイズ:約5mm角以内

フォトフレームキーホルダー

価格:各1,980円(税込)

種類数:全9種

サイズ:本体約10.3×6.5cm、対応約5.4×8.6cm

エコバッグ

価格:2,200円(税込)

種類数:全1種

サイズ:W430×H360×D100mm

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【権利表記】

(C) PEACH-PIT・講談社/エンブリオ捜索隊・テレビ東京 (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.655002

【会社概要】

会社名:株式会社コンテンツシード

所在地:〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者:代表取締役 大塚 則和

設立:平成24年8月1日

URL:https://contents-seed.co.jp/

事業内容:キャラクターグッズの企画・製造・販売