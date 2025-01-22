令和７年度のコロムビア総おどり曲集1月22日発売及び配信開始！

日本コロムビア株式会社

今年も舞踊愛好家や指導者に愛され続けている“コロムビア総おどり曲”が1月22日にCD発売及び配信スタート。

今作は、祈る想いに満ちた大ヒット曲「ハナミズキ」、冠二郎の人気曲の活力あふれるカバー「浪花酔虎伝」、新内枝幸太夫の新鮮味あふれる切ない京都ソング「約束橋」、秋田民謡代表曲のひとつ「秋田おばこ」、海とマグロと男の勝負曲「大間の一本釣」、俳聖・芭蕉、人と出会いと別れ「芭蕉旅立ちの詩」とバラエティに富み、踊りのバリエーションも様々で情緒豊かに楽しめる作品となっている。

これらの楽曲は、コロムビア舞踊研究会の専任講師・講師による振付で1月26日～27日にコロムビア舞踊研究会の令和7年度新年総おどり研修会が行われ、全国へ継がれていく。

更に、6月22日(日) 大阪・吹田メイシアター(関西大会)、8月31日(日) 東京・浅草公会堂(関東大会)にて開催される“コロムビア舞踊大行進”で披露される予定である。

なお、CD解説書には丁寧且つ詳細な振り図・解説が掲載されており、踊りの復習などに便利である。

是非手元に置いていただきたい。

商品タイトル：令和7年度 総おどり曲集 ハナミズキ／浪花酔虎伝

発売日：2025年1月22日

品番：COCJ-42440

価格：\1,700 (税抜価格\1,545)

【収録内容】

1.ハナミズキ 一青 窈（振付：コロムビア舞踊研究会「みらいず」）

2.浪花酔虎伝 内野順新風（振付：鼓柳緑保）

3.約束橋 新内枝幸太夫（振付：藤三智栄）

4.秋田おばこ 福本えみ（振付：松浦そよこ）

5.大間の一本釣 小川 茂（振付：岩村宗月）

6.芭蕉旅立ちの詩 鈴木海洲（振付：中山義夫）

7.ハナミズキ（カラオケ）

8.浪花酔虎伝（オリジナル・カラオケ）

9.約束橋（カラオケ）

10.秋田おばこ（オリジナル・カラオケ）

11.大間の一本釣（オリジナル・カラオケ）

12.芭蕉旅立ちの詩（オリジナル・カラオケ）

全曲 振り解説、カラオケ付き

商品情報 https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42440/

配信サイトまとめ https://va.lnk.to/R7souodori

コロムビア舞踊研究会YouTube再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8AHg6vdz1U07v92ca7LyGj2yrEO_cmn-