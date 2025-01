イチロー氏 MLB殿堂入り記念グッズ登場 - 郵便局限定プレミアムコレクション

株式会社レッツ株式会社レッツは、イチロー MLB 殿堂入り記念グッズを「郵便局のネットショップ」にて、2025年1月22日(水)17:00から販売開始いたします。

2025年1月22日、イチロー氏が日本人初のMLB殿堂入りを果たしました。この歴史的偉業を記念し、郵便局限定デザインの特別な記念グッズを販売いたします。伝説的なプレーと輝かしいキャリアを象徴するデザインが施されたアイテムは、イチローファンやMLBファン必見のコレクターズアイテムです。数量限定でシリアルナンバー入り。この機会をお見逃しなく!

▼販売ページ:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes-ichiro-hof/

(郵便局のネットショップ)

- イチロー MLB 殿堂入り記念 ダブルコインフォトミント【限定2025個】- イチロー MLB 殿堂入り記念 タイムラインコインフォトミント【限定2025個】- イチロー MLB 殿堂入り記念 シルバーコイン【限定5000個】- イチロー MLB 殿堂入り記念 コインカード

販売商品

■ イチロー MLB 殿堂入り記念 ダブルコインフォトミント

イチロー氏のMLB殿堂入りを記念した特別なダブルコインフォトミントが、郵便局限定デザインで登場!歴史的偉業を称える本商品は、イチロー氏の勇姿を捉えた写真に加え、殿堂入りを象徴する特別デザインのシルバーメッキコインと、マリナーズロゴが刻まれたシルバーメッキコインの2種をセット。高品質な仕上がりに、世界2025個限定のシリアルナンバー入りという特別感が加わった、ファン必見のコレクターズアイテムです。イチロー氏の栄光を手に取り、彼の偉大な瞬間をいつまでも感じられる一品。この機会をお見逃しなく!

数量限定2025個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:37,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年1月22日(水)17時~2025年2月24日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年4月24日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm シルバーメッキ

シリアル番号入り(プリントによる表記)

■ イチロー MLB 殿堂入り記念 タイムラインコインフォトミント

イチロー氏のMLB殿堂入りを記念した特別なコインフォトミントが郵便局限定デザインで登場!本商品は、イチロー氏のMLBデビューから引退までの軌跡を年表で振り返るとともに、彼の勇姿を収めたタイムラインフォトミントです。さらに、殿堂入りを象徴する特別デザインのシルバーメッキコインがセットされ、高品質な仕上がりとなっています。世界2025個限定のシリアルナンバー入りで、イチローファンやMLBファン必見のコレクターズアイテム。イチロー氏の栄光を手に取り、彼の偉大な瞬間をいつまでも感じられる一品。この機会をお見逃しなく!

数量限定2025個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:32,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年1月22日(水)17時~2025年2月24日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年4月24日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約50.8×30.5cm

コイン:約φ3.9cm シルバーメッキ

シリアル番号入り(手書きによる表記)

■ イチロー MLB 殿堂入り記念 シルバーコイン

イチロー氏のMLB殿堂入りを記念したシルバーコインが郵便局限定デザインで登場!表面にはイチロー氏の写真と背番号をあしらい、裏面には殿堂入りを象徴する特別デザインが施されたシルバーメッキ仕様のプレミアムコインです。世界5000個限定のシリアルナンバー入りで、ファン必見のコレクターズアイテムとなっています。輝かしい功績を刻む特別な一品を、ぜひこの機会にお手元に。この歴史的な瞬間を記念するコインをお見逃しなく!



数量限定5000個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:18,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年1月22日(水)17時~2025年2月24日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年4月24日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ イチロー MLB 殿堂入り記念 コインカード

イチロー氏のMLB殿堂入りを記念した特別なコインカードが郵便局限定デザインで登場!前面にはイチロー氏の勇姿、後面にはその栄誉が記載されたデザインに、シルバーメッキ仕様のコインを組み合わせたプレミアムアイテムです。コインの表面にはマリナーズのロゴ、裏面には殿堂入りを象徴する特別デザインが施されています。ファン必見の限定アイテムで、イチロー氏の輝かしい功績を手軽に感じられる一品。この機会をお見逃しなく!

オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:12,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年1月22日(水)17時~2025年2月24日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年4月24日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約15.2×10.2cm

コイン:約φ3.9cm シルバーメッキ

アクリルディスプレイ

販売概要

【販売サイト】

「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes-ichiro-hof/

※郵便局窓口では受付しておりません。

【販売期間】

2025年1月22日(水)17時~2025年2月24日(月)23時59分まで