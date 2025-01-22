(共同リリース)FDA×JAL コードシェア路線拡大
日本航空株式会社
新設するコードシェア便の概要
2025年1月21日
株式会社フジドリームエアラインズ
日本航空株式会社
株式会社フジドリームエアラインズ(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：楠瀬 俊一、以下「FDA」)と日本航空株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」)は、2025年3月30日(日)よりFDAが新たに就航する福岡=札幌（新千歳）、札幌（新千歳）＝新潟の両路線において、JALコードシェア便を設定します。
今後もFDAとJALは、お客さまの利便性向上を図るとともに、地域の活性化に取り組んでまいります。
新設するコードシェア便の概要
■ 2025年3月30日(日)以降ご搭乗分
※ その他 FDA運航によるJALコードシェア路線
名古屋(小牧) = 札幌(丘珠)、青森、花巻、山形、新潟、出雲、高知、福岡、熊本
名古屋(中部) = 出雲、高知
静岡 = 札幌(新千歳)、札幌(丘珠)、出雲、福岡、熊本、鹿児島
松本 = 札幌(新千歳)、札幌(丘珠)、神戸、福岡
神戸 = 青森、花巻 福岡 = 新潟 札幌(新千歳) = 山形
※ JAL Webサイト上での販売は2025年1月30日（木）9時00分より開始します。
参照URL: https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/route/codeshare/fda/
以上