業務提携に関するお知らせ

株式会社極楽湯

株式会社極楽湯(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐藤 剛史)は、この度株式会社ヒナタの杜(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:市來 洋介)と業務提携契約を締結することを決定しましたので、お知らせいたします。

業務提携の目的と背景

両社の温浴事業に関する経営資源、経営ノウハウの有効活用等を図り、販促イベントや共同事業等を実施することで、相互のサービス向上・利益拡大を目的として、業務提携いたします。

業務提携の内容

- 株式会社極楽湯が展開する販促イベントを「ヒナタの杜 小戸の湯どころ」において実施- 温浴事業に関連する商品やサービスの共同開発- 両社が運営する温浴施設における運営ノウハウの情報交換

株式会社ヒナタの社 について

株式会社 ヒナタの杜は、西部ガスホールディングスのグループ会社。

主な事業内容は、温浴施設「ヒナタの杜 小戸の湯どころ」の経営及び運営。

※「ヒナタの杜 小戸の湯どころ」では、株式会社極楽湯の株主優待券はご使用いただけません。

会社概要

【株式会社ヒナタの杜】

社名:株式会社 ヒナタの杜

代表者:代表取締役社長 市來 洋介

設立:2019年4月

所在地:福岡市博多区千代1丁目17番1号

「ヒナタの杜 小戸の湯どころ」

所在地:福岡市西区小戸2丁目1番87号

※ 温浴施設「ヒナタの杜 小戸の湯どころ」の詳細は、ホームページをご覧ください。

https://www.hinatanomori.jp/

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯HD100%子会社

代表者 : 代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 : 2017年1月

本社 : 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 : 4,000万円

事業内容: 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL : https://www.gokurakuyu.ne.jp/

