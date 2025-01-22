北海道企業立地セミナー2025（名古屋）を開催します。

北海道

昨年６月、北海道・札幌市は、札幌での金融拠点の形成と北海道全域でのＧＸ産業の振興・展開を目指す「ＧＸ金融・資産運用特区」に指定され、国内外からの４０兆円の投資呼び込みに向け取り組んでいます。

本セミナーでは、この特区の指定を契機に広がる、ＧＸ関連産業や製造業をはじめとした様々な産業における、北海道での新たなビジネスチャンスや将来展望などについてご紹介いたします。

（セミナーHP：https://ngo.invest-all-hokkaido.net/）

◆開催日時

2025年2月6日（木）14：00～17：00

※オンライン同時開催。

◆会場

コートヤード・バイ・マリオット名古屋 セントラルボールルーム

（名古屋市中区栄1丁目17-6）

◆内容

・開会挨拶・プレゼンテーション

北海道副知事 三橋 剛

・基調講演「ＧＸ・ＤＸが拓く北海道の未来」

経済産業省 資源エネルギー庁

風力事業推進室長 併北海道ＧＸ推進官 福岡 功慶 様

・企業講演「石狩湾新港洋上風力発電所を起点とした取り組み」

株式会社グリーンパワーインベストメント

・企業講演「北海道内の地域資源を活用したエア・ウォーターの脱炭素取組みについて」

エア・ウォーター株式会社

エネルギーソリューショングループ グリーンイノベーション開発センター

センター長 田中 真子 様

・自治体プレゼンテーション（千歳市、苫小牧市、帯広市）

・交流会

講演者や道内自治体と情報交換いただけるスペースをご用意しています。

参加自治体：当別町、千歳市、小樽市、苫小牧市、帯広市、大樹町

◆お申込み

次のウェブページからお申込みください。

https://ngo.invest-all-hokkaido.net/

◆主催

北海道・北海道企業誘致推進会議