サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス（株）は「サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金」の第３期※採択先を決定しました。計５７の都道府県・政令指定都市より、アスリート７６名と、障がい者スポーツ協会または競技団体２０団体を採択し、総額２,８５０万円を支給します。

※https://www.suntory.co.jp/news/article/14620.html 参照

２０２２年９月にスタートした本奨励金事業は、チャレンジド・スポーツの普及・振興や世界レベルの選手の育成・強化につながることを願い、障がい者スポーツ協会などが推薦するアスリートと、各協会または各協会が指定する競技団体などの活動を支援するものです。

第２期までに延べ１５４名のアスリートと６１の障がい者スポーツ協会または競技団体へ、総額５,６００万円の支援を行ってきました。

奨励金はアスリートの活動費用（義肢装具などの器具購入費用、遠征費用など）や、各団体による競技振興のための費用（競技会・研修会の実施・参加費用など）に活用いただきます。本奨励金によって、アスリートのチャレンジを支援し、日本全国でのチャレンジド・スポーツのさらなる普及・発展を目指します。

※詳細についてはこちら（ https://www.suntory.co.jp/culture-sports/challengedsports/athletesupport/ ）をご確認ください

― 記 ―

自治体名

支援先：アスリート氏名（フリガナ）競技名・団体名

推薦団体名

北海道

冨山 美優（トミヤマ ミユ） ボッチャ・北海道ボッチャ協会

公益財団法人 北海道障がい者スポーツ協会

北海道札幌市

森崎 天夢（モリサキ アム） アンプティサッカー、パラアイスホッケー・一般社団法人 札幌市障がい者スポーツ協会

一般社団法人 札幌市障がい者スポーツ協会

青森県

馬渡 伊吹（マワタリ イブキ） 卓球（知的）・なし

特定非営利活動法人 青森県障害者スポーツ協会

岩手県

高山 和也（タカヤマ カズヤ） デフバスケットボール・一般社団法人 岩手県障がい者スポーツ協会

千葉 すず（チバ スズ） バドミントン（知的）・一般社団法人 岩手県障がい者スポーツ協会

一般社団法人 岩手県障がい者スポーツ協会

宮城県

吉岡 琥珀（ヨシオカ コハク） パラカヌー・オール宮城ソフトボールクラブ

一般社団法人 宮城県障害者スポーツ協会

宮城県仙台市

有吉 奏太（アリヨシ カナタ） 車いすバスケットボール・一般社団法人 仙台市障害者スポーツ協会

門脇 圭祐（カドワキ ケイスケ） 車いすテニス・一般社団法人 仙台市障害者スポーツ協会

一般社団法人 仙台市障害者スポーツ協会

秋田県

保坂 幸平（ホサカ コウヘイ） 水泳（肢体）・なし

一般社団法人 秋田県障害者スポーツ協会

山形県

戸田 夏輝（トダ ナツキ） 陸上（知的）・なし

大崎 英人（オオサキ ヒデト） ハンドボール（聴覚）・なし

山形県障がい者スポーツ協会

福島県

長谷川 岳（ハセガワ ガク） ボッチャ・なし

公益財団法人 福島県障がい者スポーツ協会

茨城県

小神野 愛祈（オカノ メイ） 水泳（肢体）・なし

茨城県障害者スポーツ・文化協会

栃木県

大久保 史弥（オオクボ フミヤ） サッカー（知的）・栃木県知的障害者サッカー連盟

特定非営利活動法人 栃木県障害者スポーツ協会

群馬県

木村 萌愛（キムラ モエ） ボッチャ・なし

佐藤 アキナ（サトウ アキナ） ゴールボール・なし

田島 健太（タジマ ケンタ） ゴールボール・なし

一般社団法人 群馬県パラスポーツ協会

埼玉県

馬場 俊秀（ババ トシヒデ） フットソフトボール・埼玉県障がい者フットソフトボール協会

福地 直斗（フクチ ナオト） フットソフトボール・埼玉県障がい者フットソフトボール協会

木村 龍虎（キムラ リュウコウ） フットソフトボール・埼玉県障がい者フットソフトボール協会

一般社団法人 埼玉県障害者スポーツ協会

千葉県

金子 慶也（カネコ ケイヤ） パラトライアスロン・なし

松永 ゆみな（マツナガ ユミナ） 座位バレーボール・なし

一般社団法人 千葉県障がい者スポーツ協会

東京都

浅野 陽香（アサノ ハルカ） アルペンスキー（知的）・なし

非公表 ソーシャルフットボール・なし

公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会

神奈川県

齊藤 元希（サイトウ ゲンキ） 卓球（肢体）・なし

一般社団法人 神奈川県障がい者スポーツ協会

神奈川県川崎市

飯田 珀翔（イイダ ハクト） 陸上（知的）・特定非営利活動法人 ＣＰサッカー＆ライフ エスペランサ

川崎市障害者スポーツ協会

新潟県

蓮野 巧人（ハスノ タクト） 水泳（知的）・なし

新潟県障害者スポーツ協会

富山県

金尾 克（カナオ マサル） パラ射撃（肢体）・なし

富山県障害者スポーツ協会

石川県

北島 壮汰（キタシマ ソウタ） 陸上（知的）・なし

石川県障害者スポーツ協会

福井県

泊 優佳（トマリ ユウカ） 陸上（肢体）・なし

西尾 圭矢（ニシオ ケイヤ） 陸上（知的）・なし

水上 雄仁（ミズカミ ユウジ） 陸上（知的）・なし

山田 愛莉（ヤマダ アイリ） ボッチャ・なし

清水 龍樹（シミズ リュウジュ） ボッチャ・なし

しあわせ福井スポーツ協会

山梨県

久保 貴裕（クボ タカヒロ） 卓球（知的）・山梨県障害者スポーツ協会

山梨県障害者スポーツ協会

長野県

平林 太一（ヒラバヤシ タイチ） ブラインドサッカー・なし

公益財団法人 長野県障がい者スポーツ協会

岐阜県

池田 ひなの（イケダ ヒナノ） ボッチャ・なし

一般社団法人 岐阜県障害者スポーツ協会

静岡県

未定（年内決定予定）・未定（年内決定予定）

公益財団法人 静岡県障害者スポーツ協会

愛知県

深川 大智（フカガワ ダイチ） 卓球（肢体）・なし

愛知県スポーツ局施設課 障がい者スポーツグループ

愛知県名古屋市

遠山 凛（トオヤマ リン） 水泳（知的）・なし

岡野 莉央（オカノ リオ） 車いすテニス・なし

名古屋市障害者スポーツ協会

三重県

瀬田 幸輝（セタ コウキ） 陸上（知的）・三重県障がい者スポーツ協会

三重県障がい者スポーツ協会

滋賀県

渡辺 空馬（ワタナベ クウマ） 陸上（知的）・なし

一般社団法人 滋賀県障害者スポーツ協会

京都府

天岡 梓（アマオカ アズサ） ボッチャ・一般社団法人 京都障害者スポーツ振興会

一般社団法人 京都障害者スポーツ振興会

京都府京都市

吉本 晶琳（ヨシモト ヒカリ） 座位バレーボール・公益財団法人 京都市障害者スポーツ協会

公益財団法人 京都市障害者スポーツ協会

大阪府

辻村 美月（ツジムラ ミヅキ） 陸上（知的）・なし

今村 菜月（イマムラ ナツキ） 水泳（肢体）・なし

大阪府障がい者スポーツ協会

大阪府大阪市

児島 亮太（コジマ リョウタ） 車いすバスケットボール・なし

香川 大成（カガワ タイセイ） 車いすバスケットボール・なし

社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

兵庫県

日野 雄貴（ヒノ ユウキ） パラ・パワーリフティング・なし

佐久間 脩平 （サクマ シュウヘイ） パラ射撃（肢体）、パラスノーボード・なし

公益財団法人 兵庫県障害者スポーツ協会

兵庫県神戸市

近藤 友介（コンドウ ユウスケ） 陸上（知的）・なし

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

奈良県

赤井 大樹（アカイ ダイキ） 陸上（知的）・なし

奈良県障害者スポーツ協会

和歌山県

三木 春乃（ミキ ハルノ） パラアーチェリー・なし

和歌山県障害者スポーツ協会

鳥取県

後藤 瑞希（ゴトウ ミズキ） ボッチャ・鳥取県ボッチャ協会

一般社団法人 鳥取県障がい者スポーツ協会

島根県

佐々岡 希花（ササオカ ノノカ） 卓球（聴覚）・公益財団法人 島根県障害者スポーツ協会

公益財団法人 島根県障害者スポーツ協会

岡山県

堀 玲那（ホリ レイナ） 陸上（知的）・なし

岡山県障害者スポーツ協会

広島県

森岡 煌陽（モリオカ コウヤ） 車いすバスケットボール・広島Rise

公益社団法人 広島県パラスポーツ協会

広島県広島市

高橋 遼（タカハシ リョウ） 陸上（知的）・なし

広島市障害者スポーツ協会

山口県

村中 陽紀（ムラナカ ハルキ） 陸上（肢体）・なし

公益社団法人 山口県障害者スポーツ協会

徳島県

田中 諒大（タナカ リョウタ） 陸上（肢体）・徳島県障がい者スポーツ協会

徳島県障がい者スポーツ協会

香川県

片山 結愛（カタヤマ ユメ） デフバドミントン・香川県障害者スポーツ協会

香川県障害者スポーツ協会

愛媛県

奥村 悠（オクムラ ユウ） サッカー（知的）・一般社団法人 愛媛県サッカー協会

越智 羽久澄（オチ ハクト） サッカー（知的）・一般社団法 人愛媛県サッカー協会

原 昌宏（ハラ マサヒロ） サッカー（知的）・一般社団法人 愛媛県サッカー協会

愛媛県障がい者スポーツ協会

高知県

澁谷 友哉（シブヤ トモヤ） ボッチャ・なし

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会高知県立障害者スポーツセンター

福岡県

未定（年内決定予定）・未定（年内決定予定）

一般社団法人 福岡県障がい者スポーツ協会

福岡県北九州市

村上 竜空（ムラカミ リク） 卓球（知的）・なし

北九州市障害者スポーツ協会

福岡県福岡市

末永 健翔（スエナガ ケント） バスケットボール（知的）・なし

特定非営利活動法人 福岡市障がい者スポーツ協会

佐賀県

陣内 敦子（ジンノウチ アツコ） ボッチャ・なし

一般社団法人 佐賀県パラスポーツ協会

長崎県

森田 悠月（モリタ ユヅキ） 水泳（肢体）・一般社団法人 長崎県障害者スポーツ協会

一般社団法人 長崎県障害者スポーツ協会

熊本県

赤星 雄大（アカホシ ユウダイ） 車いすラグビー・なし

熊本県障害者スポーツ・文化協会

大分県

伊藤 大貴（イトウ ダイキ） ブラインドサッカー・なし

久多良木 隆幸 （クタラギ タカユキ） 陸上（肢体）・なし

大分県障がい者スポーツ協会

宮崎県

押領司 真奈 （オウリョウジ マナ） デフサッカー・なし

甲斐 野々華（カイ ノノカ） 水泳（知的）・なし

宮崎県障がい者スポーツ協会

鹿児島県

山口 乃愛（ヤマグチ ノア） 陸上（視覚）・鹿児島県パラスポーツ協会

鹿児島県パラスポーツ協会

沖縄県

濱川 愛（ハマカワ アイ） 陸上（肢体）・なし

特定非営利活動法人 沖縄県障がい者スポーツ協会

●今回の採択に関するコメント

サントリーホールディングス（株） ＣＳＲ推進部長 一木 典子

皆様のご協力のもと、第3期はアスリート７６名と障がい者スポーツ協会または競技団体２０団体を支援させていただく運びとなりました。本奨励金事業が３期目を迎えるなかで、さらなるチャレンジド・スポーツの普及・発展のためには一人でも多くの皆様の認知が重要と考えています。皆様と共に、これからのチャレンジド・スポーツを盛り上げ、すべての人が輝くダイバーシティ社会の実現に貢献していきます。

（公社）日本フィランソロピー協会 理事長 高橋 陽子

障がいのある人が社会に参画するきっかけとして、スポーツは大きな可能性を秘めています。未来ある選手の活躍に向けて、スポーツの経験が少ないアスリートも安心して競技ができるよう支援をしつつ、チャレンジド・スポーツの裾野を拡げることに尽力していきます。選手の活躍や地道な努力を見守ることで、選手たちが活動する各地域が活性化されれば、と願っています。

（公財）日本パラスポーツ協会 会長 森 和之

本奨励金事業は現在では全国各地にわたる取り組みへと発展し、アスリートのみならず関係団体にとって大きな力になっています。ご支援いただいたアスリートの多くは毎年行われる全国障害者スポーツ大会やジャパンパラ競技大会などに出場しています。この取り組みによって全国から、世界を目指すトップアスリートや地域の活動を担うリーダーが生まれ活躍することを期待しています。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上