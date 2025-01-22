¹ñÏ¢¡Ö1.5¡î¤ÎÌóÂ«¡×µ¤¸õ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢2025Ç¯¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î169¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È»ÏÆ°

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¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡ÊAICHI TELEVISION BROADCASTING¡Ë¡¢½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡ÊAkita Asahi Broadcasting¡Ë¡¢½©ÅÄÊüÁ÷¡ÊAkita Broadcasting System Inc.¡Ë¡¢½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊAKITA TELEVISION¡Ë¡¢ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡ÊAomori Broadcasting Corporation¡Ë¡¢ÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó¡ÊAomori Television Broadcasting¡Ë¡¢ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¡ÊAsahi Broadcasting Aomori¡Ë¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAsahi Broadcasting Group Holdings Corporation¡Ë¡¢abnÄ¹ÌîÄ«ÆüÊüÁ÷¡ÊAsahi Broadcasting Nagano¡Ë¡¢BSÄ«Æü¡ÊAsahi Satellite Broadcasting Limited¡Ë¡¢BAYFM¡ÊBAYFM¡Ë¡¢¿·³ãÊüÁ÷¡ÊBroadcasting System of Niigata Inc.¡Ë¡¢BS¥Õ¥¸¡ÊBS Fuji¡Ë¡¢BS¤è¤·¤â¤È¡ÊBS YOSHIMOTO¡Ë¡¢BSS»³±¢ÊüÁ÷¡ÊBSS¡Ë¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥ÓÉÊÀî¡ÊCable Television Shinagawa¡Ë¡¢¹°è¹âÂ®¥Í¥Ã¥ÈÆó¶åÏ»¡ÊCABLENET296¡Ë¡¢ÃæÉôÆüËÜÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¡ÊCBC¡Ë¡¢£Ã£Ã£Î£å£ô¡ÊCCNet¡Ë¡¢ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊChiba Television¡Ë¡¢ÃÎÂ¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊCHITA MEDIAS NETWORK¡Ë¡¢Ãæ³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊChukai Cable Television¡Ë¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊCHUKYO TV¡Ë¡¢°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡ÊEhime Asahi Television¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡ÊEhime Broadcasting¡Ë¡¢FM FUJI¡ÊFM FUJI¡Ë¡¢FM ¤¯¤é¤·¤¡ÊFM Kurashiki¡Ë¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à¤µ¤¬¤ß¡ÊFM HOT 839¡Ë¡ÊFM Sagami¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÊFuji Television¡Ë¡¢Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊFukui Television Broadcasting¡Ë¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¡ÊFUKUOKA BROADCASTING SYSTEM CORP.¡Ë¡¢Ê¡ÅçÊüÁ÷¡ÊFukushima Broadcasting¡Ë¡¢Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊFukushima Television Broadcasting¡Ë¡¢Ê¡ÅçÌ±Í§¿·Ê¹¼Ò¡ÊFUKUSHIMAMINYU SHIMBUN¡Ë¡¢ÉÞ·¬¼Ò¡ÊFUSOSHA Publishing Inc¡Ë¡¢¥°¥ì¥¤¥×¡Êgrape¡Ë¡¢HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡ÊHBC¡Ë¡¢¥Ïー¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡ÊHearst Fujingaho Co., Ltd.¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÊüÁ÷¡ÊHIGASHI NIPPON BROADCASTING¡Ë¡¢¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡ÊHiroshima Home Television¡Ë¡¢¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊHiroshima Television¡Ë¡¢HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊHokkaido TV Broadcasting¡Ë¡¢HABËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡ÊHOKURIKU ASAHI BROADCASTING¡Ë¡¢MROËÌÎ¦ÊüÁ÷¡ÊHokuriku Broadcasting¡Ë¡¢¥Ï¥Õ¥Ý¥¹¥ÈÆüËÜÈÇ¡ÊHuffPost Japan¡Ë¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊImpress Holdings¡Ë¡¢ÀÐÀî¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊIshikawa Television Broadcasting Corporation¡Ë¡¢¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Êits communications¡Ë¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Êitv¡Ë¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡ÊIwate Asahi Television Co., Ltd.¡Ë¡¢IBC´ä¼êÊüÁ÷¡ÊIwate Broadcasting Co., Ltd.¡Ë¡¢´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÊIwate Menkoi Television¡Ë¡¢¹õÄ¬Ä®¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÊIWKTV Kuroshio Town Cable Television¡Ë¡¢J-WAVE¡ÊJ-WAVE¡Ë¡¢J:COM¡ÊJ:COM¡Ë¡¢NHK¡ÊJapan Broadcasting Corporation¡Ë¡¢»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡ÊJIJI PRESS¡Ë¡¢KTS¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKAGOSHIMA TELEVISION BROADCASTING¡Ë¡¢¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKYT¡Ë¡ÊKagoshima Yomiuri Television¡Ë¡¢²ÏËÌ¿·Êó¼Ò¡ÊKAHOKU SHIMPO PUBLISHING Co.¡Ë¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊKansai Television¡Ë¡¢¼¯»ùÅçÊüÁ÷¡ÊKKB¡Ë¡¢¹âÃÎÊüÁ÷¡ÊKochi Broadcasting¡Ë¡¢¹âÃÎ¤µ¤ó¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKOCHI SUN SUN BROADCASTING¡Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡ÊKodansha¡Ë¡¢·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKumamoto Kenmin Television¡Ë¡¢TKU¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡ÊKumamoto Telecasting Corporation¡Ë¡¢ÁÒÉß¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKURASHIKI CABLE TELEVISION Inc.¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹âÃÎ¡ÊKUTV¡Ë¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡ÊKyodo News¡Ë¡¢¥¨¥ë¥·ー¥Ö¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊLCV corporation¡Ë¡¢MBS¡ÊMBS¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸ー¥ó¡ÊMediagene Inc.¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥ó¡ÊMedical Tribune¡Ë¡¢»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊMie Television Broadcasting¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡ÊMiyazaki Telecasting Co., ltd.¡Ë¡¢µÜºêÊüÁ÷¡ÊMRT¡Ë¡¢Ä¹ÌîÊüÁ÷¡ÊNBS¡Ë¡ÊNagano Broadcasting Systems Inc.¡Ë¡¢NBCÄ¹ºêÊüÁ÷¡ÊNagasaki Broadcasting¡Ë¡¢NCCÄ¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÊNagasaki Culture Telecasting Corporation¡Ë¡¢Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊNagasaki International Television¡Ë¡¢¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¡ÊNagoya Broadcasting Network¡Ë¡¢Æî³¤ÊüÁ÷¡ÊNankai Broadcasting¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊNew Media¡Ë¡¢NHK ¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊNHK Educational Corporation¡Ë¡¢NHK¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊNHK Enterprises¡Ë¡¢NHK¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÊNHK Global Media Services, Inc.¡Ë¡¢Æü´©¹©¶È¿·Ê¹¡ÊNikkan Kogyo Shimbun¡Ë¡¢Æü·ÐBP¡ÊNikkei Business Publications, Inc.¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÊNippon Broadcasting System, Inc.¡Ë¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊNippon Cultural Broadcasting¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊNippon TV¡Ë¡¢NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊNST Niigata Sogo Television, Co., Ltd.¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÊOBC¡Ë¡¢OBSÂçÊ¬ÊüÁ÷¡ÊOita Broadcasting System¡Ë¡¢²¬»³ÊüÁ÷¡ÊOkayama Broadcasting¡Ë¡¢²Æì¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊOKINAWA TELEVISION BROADCASTING¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÊ¡Åç¡ÊRadio Fukushima¡Ë¡¢Ãæ¹ñÊüÁ÷¡ÊRCC¡Ë¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¡ÊRKB¡Ë¡¢·§ËÜÊüÁ÷¡ÊRKK¡Ë¡¢RSK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊRSK¡Ë¡¢Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷¡ÊRyukyu Asahi Broadcasting¡Ë¡¢Î°µåÊüÁ÷¡ÊRyukyu Broadcasting Corp.¡Ë¡¢¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó¡ÊSaga Television¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¡ÊSakuranbo Television Broadcasting¡Ë¡¢»º¶È¿·Ê¹¼Ò¡ÊSangyo Press¡Ë¡¢SBC¿®±ÛÊüÁ÷¡ÊSBC¡Ë¡¢À»¶µ¿·Ê¹¡ÊSeikyo Shimbun¡Ë¡¢ÀçÂæCATV¡ÊSENDAI CATV¡Ë¡¢Date fm¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥àÀçÂæ¡Ë¡ÊSendai FM BROADCASTING¡Ë¡¢ÀçÂæÊüÁ÷¡ÊSendai Television Incorporated¡Ë¡¢KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¡ÊSetonaikai Broadcasting¡Ë¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡ÊShizuoka Broadcasting System¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡ÊShizuoka Telecasting¡Ë¡¢¥¹¥¿ー¥¥ã¥Ã¥È¡ÊSTARCAT¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊSUN TELEVISION¡Ë¡¢Îë¼¯¥ô¥©¥¤¥¹£Æ£Í78.3MHz¡ÊSuzuka Voice FM 78.3MHz¡Ë¡¢tbcÅìËÌÊüÁ÷¡Êtbc¡Ë¡¢TBS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊTBS HOLDINGS INC.¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¡ÊTelevision Nagasaki¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¡ÊTELEVISION NIIGATA NETWORK¡Ë¡¢TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡ÊTelevision Nishinippon Corporation¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡ÊTelevision Saitama¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡ÊTelevision Yamanashi¡Ë¡¢Ä«Æü³ØÀ¸¿·Ê¹¼Ò¡ÊThe Asahi Gakusei Shimbun Company¡Ë¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡ÊThe Asahi Shimbun¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¿·Ê¹¡ÊThe Chugoku Shimbun¡Ë¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¡ÊTHE CHUNICHI SHIMBUN¡Ë¡¢ÎÁÍýÄÌ¿®¼Ò¡ÊThe Cuisine Press¡Ë¡¢Ê¡ÅçÌ±Êó¡ÊThe Fukushima Minpo¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¡ÊThe Hokkaido Shimbun Press¡Ë¡¢ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¡ÊThe Japan Newspaper Publishers & Editors Association¡Ë¡¢·úÄÌ¿·Ê¹¡ÊThe Kentsu Shimbun¡Ë¡¢¿À¸Í¿·Ê¹¼Ò¡ÊTHE KOBE SHIMBUN¡Ë¡¢ËèÆü¿·Ê¹¡ÊThe Mainichi Newspapers¡Ë¡¢¿·³ãÆüÊó¼Ò¡ÊThe Niigata Nippo¡Ë¡¢¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡ÊThe Niigata Television Network 21¡Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÊThe Nikkei¡Ë¡¢»º·Ð¿·Ê¹¡ÊThe Sankei Shimbun¡Ë¡¢»³ÍÛ¿·Ê¹¼Ò¡ÊTHE SANYO SHIMBUN¡Ë¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡ÊThe Shizuoka Shimbun¡Ë¡¢Åì±üÆüÊó¼Ò¡ÊThe To-o Nippo Press¡Ë¡¢ÆÁÅç¿·Ê¹¡ÊThe Tokushima Shimbun¡Ë¡¢»³·Á¿·Ê¹¼Ò¡ÊThe Yamagata Shimbun¡Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¡ÊThe Yomiuri Shimbun¡Ë¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡ÊTochigi Television¡Ë¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊTokai Television Broadcasting¡Ë¡¢Åìµþ¥±ー¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊTOKYO CABLE NETWORK¡Ë¡¢TOKYO HEADLINE WEB¡ÊTOKYO HEADLINE WEB¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬¡ÊTOS¡Ë¡¢TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊTSK¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡ÊTSS¡Ë¡¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡ÊTULIP-TV¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÊTV Asahi¡Ë¡¢TSC¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡ÊTV SETOUCHI BROADCASTING¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊTV TOKYO Holdings¡Ë¡¢TUF¥Æ¥ì¥Ó¥æーÊ¡Åç¡ÊTV-U FUKUSHIMA¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥æー»³·Á¡ÊTV-U Yamagata¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¡Êtys¡Ë¡¢UHB¡¡ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊUHB HOKKAIDO Cultural Broadcasting¡Ë¡¢Yahoo! 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https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/topics/2025/01/5222.html
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https://www.unic.or.jp/news_press/info/51435/