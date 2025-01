東京を舞台にした“GUESS Originals”最新ルックを解禁COMET MAGAZINEに“GUESS Originals”が登場

GUESS JAPAN 合同会社

アメリカンデニムのパイオニアGUESSは、ブランドのヘリテージを継承し現代にアップデートしたカジュアルライン「GUESS Originals」において、2024年12月21日より発売されているカルチャー雑誌『COMET MAGAZINE』の第3号内で「Guess Originals × COMET 2024 HOLIDAY LOOK」を公開中です。

「GUESS Originals」はフィットとファブリックを現代へアップデートしながら、ヘリテージにインスパイアされたラインです。革新的な体験を提供することをコンセプトに、新興顧客層に向けて開発されたコレクションを展開しています。

2024年12月21日に発売された「COMET MAGAZINE」第3号、「COMET MAGAZINE ISSUE 03 FALL WINTER」では、渋谷や原宿などの東京の街中を舞台に、“GUESS Originals”の普遍的でどこか新しい今期のルックを掲載。また、特別付録には、「GUESS Originals × YAMEPI(C) × COMET コラボステッカー」も付属しています。

「GUESS」の公式オンラインショップでは、「Guess Originals × COMET 2024 HOLIDAY LOOK」にて着用したアイテム一覧を公開中。ぜひ本誌と合わせてお楽しみください。

■「Guess Originals × COMET 2024 HOLIDAY LOOK」

・特設ページ

https://store.guessjapan.com/topics_detail.html?info_id=2137

・使用アイテム一覧

https://bit.ly/4jnG3A6

左)GUESS Originals Washed Twill Trucker Jacket \25,190(税込)、

GUESS Originals Panel Carpenter Pant デニムジーンズ カーペンター \20,790(税込)、

その他〈本人私物〉

中)GUESS Originals Utility Zip Dress ワンピース \28,490(税込)、

GUESS Originals Fur Denim Coat デニムコート レディース \40,590(税込)

その他〈本人私物〉

右)GUESS Originals Suede Fur Zip Up パーカー レディース \22,990(税込)、

GUESS JEANS Boxer Brief 下着 メンズ ボクサーパンツ \3,190(税込)、

その他〈本人私物〉

左)GUESS JEANS Ls Oversize Pockets Shirt 長袖シャツパンツ \10,890(税込)、

GUESS Originals Heavyweight Ss Tee 半袖 Tシャツ \6,490(税込)、

GUESS Originals Panel Carpenter デニムジーンズ カーペンター \20,790(税込)、

その他〈本人私物〉

右) GUESS Originals Baker Logo Zip Up (近日発売予定) \14,190(税込)、

GUESS JEANS Boxer Brief 下着 メンズ ボクサーパンツ \3,190(税込)、

その他〈本人私物〉

■特別付録「GUESS Originals × YAMEPI(C) × COMET コラボステッカー」

About GUESS?,

Guess?, Inc.は、現代的なアパレル、デニム、ハンドバッグ、時計、アイウェア、フットウェア、およびその他関連する消費財のライフスタイルコレクションをデザイン、販売、流通、ライセンス供与しています。Guess?製品は、ブランドのGuess?ストアや、世界中の一流百貨店および専門店を通じて流通しています。

2024年4月2日、同社はニューヨークを拠点とするファッションブランド「rag & bone(ラグ&ボーン)」の営業資産全てと、知的財産権の50%を取得しました。「rag & bone」はアメリカのファッションシーンをリードするブランドで、米国および英国に直営店を持ち、また高級ブティック、百貨店、そしてグローバルなEコマースを通じて製品を提供しています。

2024年8月3日時点で、同社はヨーロッパ、アメリカ、アジアに合計1,054店舗の直営小売店を運営しており、同社のパートナーおよびディストリビューターがさらに537店舗を世界中で運営しています。また、2024年8月3日時点で、同社およびそのパートナーとディストリビューターは、約100か国で事業を展開しています。

同社に関する詳細情報については、www.guess.comをご覧ください。

About GUESS Originals

Powered by the past, improved by the future.(過去からパワーを得て、未来へ発展していく)。GUESS Originals はフィットとファブリックを現代へアップデートしながら、ヘリテージにインスパイアされたラインです。戦略的なマーケティングと革新的な体験を提供することをコンセプトに、新興顧客層に向けて開発されたコレクションを展開します。

IG : https://www.instagram.com/guessoriginals/