パンドラがブランドキャンペーン「BE LOVE」から2025年バレンタインデーコレクションを発表

PANDORA Jewelry Japan(パンドラ・ジュエリー・ジャパン株式会社、本社: 東京都渋谷区神宮前6-3-7、以下パンドラ)は、2024年から続くブランドキャンペーン「BE LOVE」より、バレンタインデーに向けた新作コレクションを発表いたします。今回のコレクションはさまざまな愛の形をテーマに、ユニークなデザインで、クラシックさと華やかさを融合させたジュエリー全36型を全国の店舗および公式オンラインストアにて販売いたします。

パンドラの新作「BE LOVE」バレンタインデーコレクションでは、キャンペーンに登場するモデルの実際のパートナーや友人を起用し、バレンタインデーや、「友人と祝うバレンタイン」を意味するガレンタインデーに向け、「日常の愛」を美しく表現したチャームやブレスレット、リングなどのジュエリー全36型を展開します。刻印可能なチャームやブレスレットには自由にメッセージを込めることができるため、大切な人への贈り物としてもお選びいただけます。

キャンペーン動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S8ij_qgMREI ]

YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=S8ij_qgMREI (https://www.youtube.com/watch?v=S8ij_qgMREI)

PANDORA (パンドラ) 2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションPANDORA (パンドラ) 2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションPANDORA (パンドラ) 2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションアイテムラインアップ ※一部抜粋- Cupid Heart Charm (\8,250)キューピッドを象徴する矢がハートを射抜いたデザインが特徴のチャームは、14kゴールドプレーティングとダイヤモンド・ポイント技法でハートの表面に質感と立体感を加えています。- Moveable Toy Cube Charm (\12,650)スターリングシルバーのトイキューブを模したチャームには、愛をパズルに例えており、心で解いていくという意味が込められています。刻印があしらわれたキューブ状のモチーフは可動式で、向きによってさまざまなパターンをお楽しみいただけます。- Heart & Arrow Double Dangle Charm (\12,650)スターリングシルバーのハート型ダングルチャームには「YOU ARE THE ONE」というメッセージが刻まれています。14kゴールドプレーティングのハートダングルはキューピッドの矢がモチーフになっており、愛のシンボルとして身につけていただけます。- Spinnable Arrow Heart Dangle Charm (\12,650)マンメイド・レッドオパールのハートが特徴のダングルチャームは、中央のスターリングシルバーの矢が回転するデザインです。ハートの裏面には「Follow your heart」というメッセージが刻まれています。PANDORA (パンドラ) Cupid Heart Charm(2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションより)PANDORA (パンドラ) Moveable Toy Cube Charm(2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションより)PANDORA (パンドラ) Heart & Arrow Double Dangle Charm(2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションより)PANDORA (パンドラ) Spinnable Arrow Heart Dangle Charm(2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクションより)

型数:全36型(チャーム、ブレスレット、リング、ネックレスを含む)

価格帯:\5,500~\49,500(税込価格)

PANDORA (パンドラ) 2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクション発売日と購入方法

本コレクションは、2025年1月よりパンドラの公式オンラインストアおよび全国のパンドラ店舗にてお求めいただけます。また、2025年2月8日(土)~2月16日(日)までに1回のお会計で\21,990(税込)以上の商品をご購入いただいた方には、チャームをカスタマイズしてお楽しみいただけるチャームブレスレットを、\26,990(税込)以上の商品をご購入いただいた方には、チャームブレスレットに加えて、限定カラーのホワイトの豪華ジュエリーボックスをプレゼントいたします。



(注1)チャームブレスレットのデザインおよび在庫数は、ご購入店舗および公式オンラインストアにより異なる場合がございます。

(注2)限定ジュエリーボックスの在庫数は、ご購入店舗および公式オンラインストアにより異なる場合がございます。

(注3)下図イメージ画像内で使用されているジュエリーは別売りとなります。また、在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

PANDORA (パンドラ) 2025年「BE LOVE」バレンタインデーコレクション 限定ジュエリーボックス

パンドラは「BE LOVE」バレンタインデーコレクションを通じて、すべての愛の形を祝福します。



パンドラ公式オンラインストア 新作コレクションURL:https://jp.pandora.net/ja/new-in/

2025年新作コレクションの詳細及び画像のダウンロードはこちらから:Valentine's Day(https://drive.google.com/drive/folders/1x2WrEGo3eYvJVL0iXwhBtdODbJ-rvTdF?usp=sharing)

PANDORAについて

パンドラは世界最大のジュエリーブランドです。パンドラの高品質な素材で手仕上げされたジュエリーは、無限のパーソナライゼーションの可能性を提供し、人々がそのアイテムを通じて個々のスタイルを表現することを可能にします。デンマークのコペンハーゲンで小さなジュエリーショップとして40年以上前に始まり、今日では100カ国以上で展開しています。パンドラは持続可能性のリーダーシップを目指しており、すべてのジュエリーにリサイクルされた銀と金を使用しています。また、2030年までにバリューチェーン全体でCO2排出量を半減し、2040年までにネットゼロを達成することを目標としています。