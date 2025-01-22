西湘・足柄エリアへの移住・おうち購入に関するオンライントークイベントを開催します！

神奈川県

県では今年度、西湘足柄移住コンシェルジュを設置し、西湘・足柄エリア（注記）への移住に興味・関心のある方に対して移住相談などの活動を行っています。このたび、西湘・足柄エリアへの移住や、そこでの住まいに関するオンライントークイベント及び個別オンライン相談会を開催しますのでお知らせします。

（注記）小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町及び湯河原町の２市８町からなるエリア

1 オンライントークイベントについて

(１)イベント名

私はここに決めました！西湘足柄の移住＆おうち購入決断トーク ～家探しのリアルに迫る！先輩移住者の決断ストーリーをオンラインでお届け！～

(２)日時

第１回：令和７年２月22日（土曜日）14時から15時まで

第２回：令和７年３月１日（土曜日）14時から15時まで

(３)開催方法

zoomによるオンライン開催（申込不要、参加費無料）

(４)内容

西湘・足柄エリアで５年以内に家を購入した移住者をお迎えし、物件探しから決断に至るまでのストーリーを語っていただきます。移住希望者が特に気になる「どうやって家を選んだのか？」「最終的にこの場所に決めた理由は？」といった点などについて、本音を伺います。

オンライントークイベントゲスト

第１回登壇者：狩野真美さん（箱根町）、小木曽一馬さん（小田原市）、リョーマandエイミーさん（大井町）

第２回登壇者：斎藤謙介さん（南足柄市）、真下麗さん（開成町）、丹地宏太郎さん（松田町）

(５)参加方法

次のzoomアドレスからご参加ください。

第１回：https://us02web.zoom.us/j/85160943198

第２回：https://us02web.zoom.us/j/86287867486

システムの都合上、各回定員100名となります。

2 西湘足柄移住コンシェルジュによる個別オンライン相談会について

オンライントークイベント終了後に、地域の事情に精通した「西湘足柄移住コンシェルジュ」による個別オンライン相談会を開催します。

（１）日時

第１回：令和７年２月22日（土曜日）15時５分から16時15分まで

第２回：令和７年３月１日（土曜日）15時５分から16時15分まで

１回20分×９枠

15時５分から15時25分まで（３枠）、15時30分から15時50分まで（３枠）、15時55分から16時15分 まで（３枠）

（２）開催方法

zoomによるオンライン開催（要事前申込み、参加費無料）

（３）内容

移住全般に関する相談

（４）参加方法

次の申込フォーム（神奈川県電子申請システム）から申込み

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=90048

3 取材について

１のオンライントークイベントの取材を希望する場合は、イベント前日（第１回は２月21日、第２回 は２月28日）の15時までに問合せ先までご連絡ください。なお、２の個別オンライン相談会については、相談者のプライバシー保護のため、取材不可となります。

(参考)西湘足柄移住コンシェルジュについて

西湘・足柄エリアへの移住に興味・関心のある方に対して、地域の事情に精通した受託事業者（合同会社hibhi.（ヒビ））が「西湘足柄移住コンシェルジュ」として、令和６年５月末から移住相談や現地案内などを行っています。

（西湘足柄移住コンシェルジュ）

（西湘足柄移住コンシェルジュ特設ページ）

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/seishoashigara-ijyu/index.html

参考資料

「西湘足柄の移住＆おうち購入決断トーク」チラシ（別紙）

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-853-09b7fa1f3abe7d91cf6e2f58e703081b.pdf問合せ先

神奈川県政策局自治振興部

地域活性化担当課長 田中

電話 045-210-3251

地域政策課地域活性化グループ 山中

電話 045-210-3260