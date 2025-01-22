【JAF北海道】「JAFフェスティバル2024北海道inエスコンフィールドHOKKAIDO」を開催！

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一般社団法人　日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）北海道本部（本部長 原田彦エ門）は、2月1日（土）にエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市Fビレッジ）で「JAFフェスティバル2024北海道inエスコンフィールドHOKKAIDO」を開催いたします。



JAFフェスティバル2024北海道inエスコンフィールドHOKKAIDOでは、日頃選手が活躍しているグラウンドを見学するスタジアムツアーやファイターズガール、マスコットキャラクターたちとふれあうイベントを開催します。


また、2月1日（土）のみJAF会員を対象に、アミューズメントエリア「tower eleven baseball」および温浴施設「tower eleven onsen & sauna」を優待料金で提供します。




(C)H.N.F.

イベント詳細



■開催日時


2月1日(土）10:30～13:30


■開催場所
エスコンフィールド北海道（北海道北広島市Fビレッジ）


■イベント内容


1　スタジアムツアー（定員50名×3）


2　ファイターズガール＆ポリー　ふれあいイベント


3　ファイターズオリジナルグッズプレゼント


4　アミューズメントエリア「tower eleven baseball」
「ワンデイ優待」バッテイング500円→250円・ピッチング400円→200円
5　tower eleven onsen & sauna　ワンデイ優待1,173円で利用可能



■参加費用


大人：2,000円　※ご継続10年以上会員の方：1,900円　
小人：1,000円　※小人料金は4歳から小学生



■イベント詳細ページは裏面の二次元コードより「JAF札幌支部ご当地情報」をご参照ください。



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