【JAF北海道】「JAFフェスティバル2024北海道inエスコンフィールドHOKKAIDO」を開催！
一般社団法人 日本自動車連盟
(C)H.N.F.
■開催場所
4 アミューズメントエリア「tower eleven baseball」
大人：2,000円 ※ご継続10年以上会員の方：1,900円
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一般社団法人日本自動車連盟（JAF）北海道本部（本部長 原田彦エ門）は、2月1日（土）にエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市Fビレッジ）で「JAFフェスティバル2024北海道inエスコンフィールドHOKKAIDO」を開催いたします。
JAFフェスティバル2024北海道inエスコンフィールドHOKKAIDOでは、日頃選手が活躍しているグラウンドを見学するスタジアムツアーやファイターズガール、マスコットキャラクターたちとふれあうイベントを開催します。
また、2月1日（土）のみJAF会員を対象に、アミューズメントエリア「tower eleven baseball」および温浴施設「tower eleven onsen & sauna」を優待料金で提供します。
(C)H.N.F.
イベント詳細
■開催日時
2月1日(土）10:30～13:30
■開催場所
エスコンフィールド北海道（北海道北広島市Fビレッジ）
■イベント内容
1 スタジアムツアー（定員50名×3）
2 ファイターズガール＆ポリー ふれあいイベント
3 ファイターズオリジナルグッズプレゼント
4 アミューズメントエリア「tower eleven baseball」
「ワンデイ優待」バッテイング500円→250円・ピッチング400円→200円
5 tower eleven onsen & sauna ワンデイ優待1,173円で利用可能
■参加費用
大人：2,000円 ※ご継続10年以上会員の方：1,900円
小人：1,000円 ※小人料金は4歳から小学生
■イベント詳細ページは裏面の二次元コードより「JAF札幌支部ご当地情報」をご参照ください。
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