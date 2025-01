THULE、スキー・スノボギアを整理・保護収納するサステナブルなバッグ【Thule RoundTrip Ski and Snowboard】新色発売！（ブルーサイン認証）

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、ギアの保護整理収納と快適な運搬に優れたスキー・スノーボード専用バッグコレクション【Thule RoundTrip Ski and Snowboard】(スーリー ラウンドトリップ)から、オールブラックのパーツを配した新色を2025年1月に新発売いたしました。

高品質なバッグでウィンタースポーツの旅がより快適に

アクティブなウインターシーズンを支える、保護・整理・運搬力に優れた高品質バッグ【Thule RoundTrip Ski and Snowboard】。

バックパックはブーツやヘルメット、ゴーグル専用のコンパートメントと、屋外でも足を濡らさずブーツへ履き替えられるスタンドマットを備えます。

スキー・スノーボードバッグには、板の保護収納とアクセサリーの整理が可能。パススルーストラップやパッド入りストラップでバスや新幹線、飛行機での移動も快適です。

本製品は労働者、消費者、環境の保護を保証する厳しい製造基準 ブルーサインプロダクト認証を取得し、サステナブルに生産された製品であることが証明されています。生地には環境負荷の高いフッ素化合物を使わないPFASフリーの撥水加工済み。高品質なバッグが、ウインターワンダーランドへの冒険をより身近にします。

Thule RoundTrip Ski and Snowboard Boot Backpack 60L

スキーやスノーボードのギアとウェア、着替えまで収納できる大容量のバックパック

Thule RoundTrip Ski and Snowboard Boot Backpack 45L

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/442_1_9290f3c45d2357336978301975bed88b.jpg ]スキー後のグローブを乾かしながら収納する通気性ポケット。防寒着やウェアさえも収納可能な大容量の前面コンパートメント。ゴーグルを濡れから守りレンズを保護する、パッド付きのゴーグルコンパートメント。快適に背負えるパッド入りショルダーハーネスとチェストストラップ。

足をドライに保ち、ゴーグルを安全に保護、ギアを整理できるように設計されたブーツバックパック

Thule RoundTrip Snowboard Roller 165cm

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/442_2_2344f52b5e412cc02db023fe7254080d.jpg ]履き替え用マットが付属の大型ブーツコンパートメント。ソフト裏地とパッド入りゴーグル保護ポケット。盗難を防ぐロック式ジッパー(南京錠別売)。ブーツ荷室の水分を逃す底部グロメット。

パッド付きシンチトップスノーボードスリーブを備えた広々としたローリング式スノーボードバッグで、ギアを目的地まで安全に持ち運べます

Thule RoundTrip Ski Bag 192cmThule RoundTrip Snowboard Bag 165cm

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/442_3_c74dc861e56f3c230f2031b35bee6c1b.jpg ]板やストック、小物を整理して収納。スノーボードを保護する2つのパッド付きシンチトップスリーブを装備。盗難を防ぐロック式ジッパー(南京錠別売)。ローラーとたわみを防ぐ構造で移動がスムーズ。

パッド付きシンチトップスリーブを備えた広々としたスキー・スノーボードバッグで、ギアを目的地まで安全に持ち運べます

【ブルーサイン(R)とは】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/442_4_293ba00581f9d5cb6b05ec5930ab4fd0.jpg ]板とウェアを保護し整理収納するシンチトップスリーブ。少しの開口でもさっと小物が取り出しやすいS字開口。外部コンプレッションで板同士の衝突を防止。持ち運びやすいショルダーストラップ付属。

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

【THULE】

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

