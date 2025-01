LINE NEXT、LINEメッセンジャーを基盤としたDapp Portalをリリース

LINE NEXT Start株式会社- LINEメッセンジャー内でWeb3サービスに手軽にアクセスでき、リワードの受け取りやトークンの取引が可能なDapp PortalおよびMini Dappをリリース。- 1月22日時点ではMini Dappを32本を提供。2025年内に1,000本以上の提供を目指す。

LINEヤフーのグループ会社であるLINE NEXT Inc. (以下 LINE NEXT)は、2025年1月22日、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDapps(Mini Dapp)およびDappポータル(Dapp Portal)プラットフォームを世界中のユーザーに向けて同時リリースいたします。

LINE NEXT Dapp Portal Mini Dapp Main Visual "Mini Play, Big Reward"

Mini Dappは、KAIAエコシステムを基盤としたDapp(分散型アプリケーション)で、専用アプリをインストールすることなく、LINEメッセンジャー内で手軽にWeb3を体験できることが特徴です。Dapp Portalでは、ゲーム、ソーシャルメディア、コンテンツなど多岐にわたるカテゴリのMini Dappを簡単に探して利用できるほか、各Mini DappのLINE公式アカウントから個別にアクセスすることも可能となります。また、LINE NEXTはLINEメッセンジャーのホームタブの中に、Dapp Portalへの入口となるユーザー動線を追加する予定となっています。

さらに、LINEメッセンジャーに連携されたウォレットを活用することで、各Dappの利用に対してリワードを獲得したり、トークンやNFTを取引することができます。また、LINE NEXTはDapp Portalのウェブブラウザ版もサービス提供予定です。Mini Dappの利用方法に関する詳しい情報は、Dapp PortalのMediumチャンネルでご覧いただけます。

▼Dapp Portal Mediumチャンネル

https://lin.ee/CAvy5jQ/qbko

LINE NEXT Dapp Portal Mini Dapp How to Play Dapp Portal

Dapp Portalにリリースされる最初の32本のMini Dappは、Web3開発者を支援するためにLINE NEXTとKaia Foundationが共同で運営するKaia Waveプログラム、およびLINE NEXTが提供するソフトウェア開発キット(SDK)の提供を通じて各ビルダーによって開発されました。Mini Dappには以下のようなサービスが含まれます。

- Pluto Studioによる開発で、わずか6ヶ月で4300万人のユーザーを獲得し、売上トップを達成したミニアプリプロジェクト「Bombie」と「Cattea」- 人気サッカー漫画「キャプテン翼」を題材にしたゲーム「Captain Tsubasa -RIVALS- on LINE」- 暗号資産を利用しないユーザーにも適したフィットネス習慣と報酬を融合させたヘルスケア&ウェルネスゲートウェイDapp「Superz」

LINE NEXTは、2025年末までに1,000以上の魅力的なプロジェクトがリリースされることを目標としています。

LINE NEXTのCEO、コ・ヨンスは「Web3サービスを普及させるためには、そのアクセスのしやすさと使いやすさが非常に重要です。LINEメッセンジャーを基盤とするDapp Portal及びMini Dappは、アジアおける最初の大規模なWeb3サービス提供事例となることを期待しています」と述べています。

Kaia Waveを共同で運営しているKaia DLT Foundationの会長、Dr. Sam Seo氏は「Mini DappとDapp Portalを通じてシームレスなWeb3体験を提供できることを大変嬉しく思います。Kaiaは、LINE NEXTおよびWeb3パートナー向けに、信頼性が高くスケーラブルなブロックチェーンサービスを提供し続けます」と述べています。

Dapp Portalのローンチを記念して、LINE NEXTは期間限定でリワードプログラムを準備しています。このプログラムでは、Dappを起動するだけでDappやKAIAのリワードを受け取ることができます。キャンペーンの詳細は、LINE NEXTのDapp Portalイベントページでご確認いただけます。

▼Dapp Portalイベントページ

https://lin.ee/iBxCyof/qbko

LINE NEXT Inc.の紹介

LINE NEXT Inc.は、Web3プラットフォーム事業の運営を担当するLINEヤフーのグループの米国法人であり、グローバルなWeb3エコシステムの構築を目指しています。

Dapp Portalについて

- サービス開始日: 2025年1月22日(水)- サービス対象地域:グローバル- 対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字)、タイ語- 公式チャネル- - Dapp Portal ウェブサイト:http://dappportal.io- - Dapp Portal LINE公式アカウント:https://page.line.me/045hipdc- - Dapp Portal(旧Twitter):https://x.com/Dapp_portal_jp- - Dapp Portal Medium:https://medium.com/dapp-portal