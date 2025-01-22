¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö£Ö¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥²ー¥Þー¥º¤Ë¤Æ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ¥²ー¥Þー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) °Ê²¼¥²ー¥Þー¥º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö£Ö¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5786
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5786
ー ³«ºÅ³µÍ× ー
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)～2·î9Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹(±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü▶11:00～21:00 ÅÚÆü½Ë▶10:00～21:00)¡¦¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¢¨¥²ー¥Þー¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¼õÃíÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÃêÁª²ñ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â3,000±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã·ÊÉÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡ä
A¾Þ¡§ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢(Á´6¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30cm
B¾Þ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´6¼ï(¥é¥ó¥À¥à)
¢¨A¾Þ¤ÏÀèÃå½ç¤Ë¤Æ³¨ÊÁ¤ò¤ªÁª¤ÓÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨B¾Þ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾ÞÉÊ¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¾ùÅÏ¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ø¤Î½ÐÉÊ¹Ô°Ù¤ò¡¢Ç¡²¿¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ÃêÁª²ñ¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù ºÅ»ö¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß°Ê¾å(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã·ÊÉÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡ä
A¾Þ¡§ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢(Á´6¼ï)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30cm
¢¨ºÅ»ö´ü´ÖÃæ¤Ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤ÓÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁª¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö£Ö¡Ù ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ÃêÁª²ñ¡ÖA¾Þ¡§ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢(Á´6¼ï)¡×¤ÈÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾ÞÉÊ¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¢¾ùÅÏ¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ø¤Î½ÐÉÊ¹Ô°Ù¤ò¡¢Ç¡²¿¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù ºÅ»ö¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ3,000±ß(ÀÇ¹þ)Ëè¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´6¼ï)¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!
¢£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´6¼ï(¥é¥ó¥À¥à)
¢¨¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö£Ö¡Ù ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ÃêÁª²ñ¡ÖB¾Þ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´6¼ï)¡×¤ÈÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÃí¾¦ÉÊ
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)～2·î9Æü(Æü)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
¢£ÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.
²Á³Ê¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
ÌóH1700mm¡ßW600mm/¥¹¥¨ー¥É
¢£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢ー¥È¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.
²Á³Ê¡§16,500±ß(ÀÇ¹þ)
³Û³°À£:340¡ß430mm/¥¤¥é¥¹¥ÈA4
¼ù»éÀ½¡¡ÌÌºà:ÌµÈ¿¼Í¼ù»é
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê
ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¢£¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.
²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§3,960±ß (ÀÇ¹þ)¡¡¢¨AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.
²Á³Ê¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§2,530±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Û¥í¥°¥é¥à¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥é¥Ðー¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡¡Æî¤ÎÅç¤Î¥·¥¹¥¿ー ver.
²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5786
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5786
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û(C)2023 µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö£Ö¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥É¥é¥Ü¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥«ー¥É¥é¥Ü¡Ù¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥²ー¥Þー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£