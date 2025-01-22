【旧熊本市民病院跡地入札】事業用地取得のお知らせ
株式会社同仁グループ
- 入札結果
入札日時 2024年12月20日（金）15時
入札場所 熊本市民病院 ３階もくせい
最低落札価格 1,410,500,000円
落札金額 3,270,000,000円
- 土地
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61802/table/2_1_2eb1714f943d1f62dca5d485d04b8ae1.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61802/table/2_2_8bdc9902c2036c35e85f1adcbdfec71d.jpg ]
https://prtimes.jp/a/?f=d61802-2-e6c32b6d96333e30ddc48b5e17344b73.pdf
株式会社同仁グループ（本社：熊本県熊本市、代表取締役：上野景真、以下「当社」）は、 2024年12月20日に実施された熊本市民病院跡地の入札の結果、落札者に決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- 入札結果
入札日時 2024年12月20日（金）15時
入札場所 熊本市民病院 ３階もくせい
最低落札価格 1,410,500,000円
落札金額 3,270,000,000円
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61802/table/2_1_2eb1714f943d1f62dca5d485d04b8ae1.jpg ]
3. 建物
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61802/table/2_2_8bdc9902c2036c35e85f1adcbdfec71d.jpg ]
4. 事業計画
生鮮食品を取り扱うスーパーマーケットを含む商業施設を整備（誘致）する計画で、2026年12月頃の開業を予定しております。
なお、本件に関するお問い合せは、当社が管理業務を委託している以下の問い合せ先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
問い合せ先：
株式会社 熊本不動産取引
熊本市中央区花畑町12番1号 6階
Mail: yy@kumamoto-ken.com
Tel: 096-322-0707
Fax: 096-322-0706
https://prtimes.jp/a/?f=d61802-2-e6c32b6d96333e30ddc48b5e17344b73.pdf