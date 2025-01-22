伊勢市はお酒の宝庫！ビール・日本酒・ワイン・ウイスキーなど多彩な地元のお酒をご存じですか？
伊勢市では、三重県内でも多種多様なお酒が生産されています。ビール、日本酒、ワイン、ウイスキー、焼酎とさまざまな味を楽しむことができます。
これらをお買い求めに、伊勢市を訪れてみませんか？
はしご酒をするも良し、購入して自宅でゆっくり楽しむも良し！
伊勢に行くのが難しい方は、ふるさと納税の返礼品でお楽しみいただけます♪
～一部返礼品の紹介～
＜ビール＞
・有限会社二軒茶屋餅角屋本店「ISEKADO定番ビール」ほか
（2025年1月16日にテレビ東京系列「カンブリア宮殿」で特集されました事業者の返礼品です。）
URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000086893.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000086893.html)
・ひみつビール合同会社「ラッコちゃんも大喜び【ひみつビール】おまかせ30本セット」ほか
＜伊勢のワイン＞
・伊勢ワイン株式会社「伊勢ワイン（赤スパークリング）祈」
・株式会社ブリス・ダイニング「伊勢美し国醸造所赤ワイン美し国ノワール2023」ほか
＜ウイスキー＞
・株式会社伊勢萬「ピュアモルトウイスキー 神路」
＜日本酒＞
・株式会社伊勢萬「吟醸おかげさま」ほか
・株式会社ヒカリ酒販「イセヒカリ純米大吟醸「伊勢の希」」ほか
＜焼酎＞
・株式会社伊勢萬「熟成光年伊勢志摩ボトル」ほか
ふるさと納税はこちらから(※ポータルサイトによっては、一部取扱いがない返礼品があります。)
・ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/city/product/24203?category_id%5B%5D=8
・ふるなび https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1042&categoryid=8&subcategoryid=92,93,94,95,96,97,98,99(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1042&categoryid=8&subcategoryid=92,93,94,95,96,97,98,99)
・楽天ふるさと納税 https://item.rakuten.co.jp/f242039-ise/c/0000000104/
・ふるさとパレット https://tokyu-furusato.jp/goods/result?chk_except=1&chk_city[]=87
・さとふる https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=g107&s4=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C&s3=%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%B8%82&cnt=60&p=1(https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=g107&s4=%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C&s3=%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%B8%82&cnt=60&p=1)
・auPAYふるさと納税 https://furusato.wowma.jp/products/list.php?municipality_code=242039
・セゾンのふるさと納税 https://furusato.saisoncard.co.jp/products/list.php?transactionid=f85095a3a6b40aab5148e15c87a40d7d1ad7f5ab&limit=30&orderby=1&donation_id[]=0&donation_range[]=0&municipally[]=1041
・ふるらぼ https://furusato.asahi.co.jp/goods/?cm=1159&cs=1(https://furusato.asahi.co.jp/goods/?cm=1159&cs=1)
・ＪＲＥ MALLふるさと納税
https://furusato.jreast.co.jp/furusat/prd/reg5/pre24/mak18108
・KABU&ふるさと納税
https://kabuand.com/furusato/areas/24/cities/tgryntc2g9x671jz069jabfc68
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
伊勢市 情報戦略局企画調整課 日置・森川
TEL｜0596-21-5510
e-mail｜kikaku-cyousei@city.ise.mie.jp