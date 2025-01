『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』Chinozoさんによる書き下ろし楽曲提供や劇場版書き下ろし楽曲の音源追加、劇場版入場者特典第2弾など、さまざまな新情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Chinozoさんが参加することを決定いたしました。そのほかにも、新たなリズムゲーム楽曲として、『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』書き下ろし楽曲の音源追加や、入場者特典2弾の発表など、多数の新情報を発表いたしました。

■Chinozoさんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Chinozoさんが参加することが決定いたしました。

Chinozoさんには「MORE MORE JUMP!」の書き下ろし楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!

■リズムゲーム楽曲に劇場版書き下ろし楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』のエンディング主題歌と、各ユニットおよびバーチャル・シンガーの書き下ろし楽曲、計7曲の追加が決定いたしました。

・『Worlders』(作詞・作曲:じん、編曲:TeddyLoid)

・『SToRY』(作詞・作曲:DECO*27、編曲:堀江 晶太(kemu) )

・『FUN!!』(作詞・作曲:DECO*27、編曲:いよわ)

・『ファイアダンス』(作詞・作曲:DECO*27、編曲:Giga)

・『スマイル*シンフォニー』(作詞・作曲:DECO*27、編曲:煮ル果実)

・『そこに在る、光。』(作詞・作曲:DECO*27、編曲:すりぃ)

・『ハローセカイ』(作詞・作曲:DECO*27、編曲:tepe)

また、1月25日(土)より、『プロジェクトセカイ』公式YouTubeにて順次2DMVを公開いたします。さらに、1月30日(木)00:00より、iTunes、Spotifyなどの各配信サービスにて順次配信することが決定いたしました。ぜひお楽しみに!

■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下5曲の追加が決定いたしました。『ルルブ』(作詞・作曲:藤原ハガネ)は、「一緒に作ろう!第25回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品、『クリスタルスノウ』(作詞・作曲:Aqu3ra)は、「SNOW MIKU 2025」のテーマソングとなります。

・『終焉逃避行』(作詞・作曲:柊マグネタイト)

・『ルーマー』(作詞・作曲:ポリスピカデリー)

・『失敗作少女』(作詞・作曲:かいりきベア)

・『ルルブ』(作詞・作曲:藤原ハガネ)

・『クリスタルスノウ』(作詞・作曲:Aqu3ra)

■『群青讃歌』に、新たなリズムゲーム音源を追加!

劇場版に挿入歌として登場した、1周年書き下ろしアニバーサリーソング『群青讃歌』(作詞・作曲:Eve)の『劇場版プロジェクトセカイ』ver.の追加が決定いたしました。

■難易度「APPEND」譜面追加楽曲決定!

『「1」』(作詞・作曲:164)、『ハッピーシンセサイザ』(作詞・作曲:EasyPop)に、難易度「APPEND」の譜面が追加されることが決定いたしました。今後の続報をお楽しみに!

■「バレンタインログインキャンペーン」開催!

日時:2025年2月14日(金)00:00~2月15日(土)23:59

キャンペーン期間中ログインした方全員に、「バレンタインチョコ」と「[スタンプ]Happy Valentine」、「想いのカケラ」×100個をプレゼントいたします。

※「バレンタインチョコ」は「ライブボーナスドリンク(大)」と同様に、使用するとライブボーナスを10回復することができます。

■「バレンタイン2025ライブ」開催!

日時:2025年2月14日(金)00:00~2月15日(土)23:00

バーチャルライブにて「バレンタイン2025ライブ」を開催いたします。

バーチャルライブに参加すると、限定称号「バレンタイン2025」が手に入ります。

■「マイセカイ」に新しい家具と天気が追加!

マイセカイに、新しい天気「雷」と、雷にまつわる会話や、天気素材から製作できる「雷神祭シリーズ」の登場が決定いたしました。家をはじめとして、屋台や太鼓、灯篭、池などの屋外のレイアウトを楽しめる、和風・お祭モチーフの家具が登場いたします。

また、2月からの「マイセカイミッションパス」では、カラフェス限定のヘアスタイル・衣装を着た「カラフェススタイル」ぬいぐるみの設計図全6キャラクターが獲得できます。今後のパスでは、新しいぬいぐるみの設計図が毎月6~7キャラクターずつ登場予定です。今後のミッションパスの内容もお楽しみに!

■入場者プレゼント第2弾は、登場シーンを抜粋したアフレコミニ台本と複製原画カードをセットで配布!

配布期間:2025年1月24日(金)~2月6日(木)

入場者プレゼントの第2弾として、アフレコミニ台本と、複製原画カード(キャラクター毎)のセットをランダムで配布いたします。また、同時封入特典として、『プロジェクトセカイ』のゲーム内で交換できるシリアルコードも付属しております。

〇配布内容

・2025年1月24日(金)~1月30日(木)配布(全14種ランダム、いずれか1種):

閉ざされた窓のセカイの初音ミク、誰もいないセカイの初音ミク、ステージのセカイの鏡音リン、ストリートのセカイの鏡音レン、星乃一歌、天馬咲希、花里みのり、桐谷遥、小豆沢こはね、白石杏、天馬司、鳳えむ、宵崎奏、朝比奈まふゆ

・2025年1月31日(金)~2月6日(木)配布(全13種ランダム、いずれか1種):

教室のセカイの巡音ルカ、ストリートのセカイのMEIKO、ワンダーランドのセカイのKAITO、望月穂波、日野森志歩、桃井愛莉、日野森雫、東雲彰人、青柳冬弥、草薙寧々、神代類、東雲絵名、暁山瑞希

※台本は特定シーンを抜き取ったものになるため、他キャラクターのセリフ等も含まれます。

※なくなり次第終了となります。

※ランダム配布のため内容は選べません。

※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者特典を1つお渡しします。

※チケット購入特典ではございません。配布に関する特別な指定がある場合を除き、ご入場を伴わない配布はお断りさせていただきます。

※特典の切り替わり前日24:00を過ぎた上映でも、営業が終了するまでは切り替わりません。

※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止となります。

※劇場内での、特典の交換・譲渡・売買希望等、他のお客様へのご迷惑となるようなお声掛けはお控えください。

■「セカイシンフォニー2025」続報公開!

「セカイシンフォニー2025」のスペシャルゲストとして、「MORE MORE JUMP!」より、横浜公演では、花里みのり役の小倉唯さん、桐谷遥役の吉岡茉祐さん、日野森雫役の本泉莉奈さん、大阪公演では、吉岡茉祐さん、桃井愛莉役の降幡愛さん、本泉莉奈さんの出演が決定いたしました。

また、2025年1月21日(火)21:00~1月27日(月)23:59の受付期間中、カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入期間が6か月以上の方が対象となるアプリ内先行抽選申し込みを実施しています。

詳細は「セカイシンフォニー」公式サイト( https://sp.wmg.jp/sekaisymphony/ )および、公式X(Twitter)(@sekaisymphony(https://x.com/sekaisymphony))をご確認ください。

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。