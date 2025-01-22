あの“少年”がついに、“パパ”にーー。『金田一パパの事件簿』(天樹征丸/さとうふみや)が、コミックDAYSで1月22日より連載配信スタート！
株式会社講談社
“あの天才高校生”が、“パパ”になった!!︎ サラリーマンとして働いていた金田一一は、幼なじみの美雪との間に生まれた子どもの育児に専念するべく、ついに探偵事務所を設立。その名も「金田一一探偵事務所」!!︎ 謎解きに、育児に大忙し！ 原作・天樹征丸、漫画・さとうふみやの本家本元コンビが描く、新境地の金田一シリーズ!!︎第1話は常に無料公開。隔週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965034442564/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
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