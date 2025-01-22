【1/27開催】世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？ 実録！あのシステムの裏側教えます！！

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ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月27日(月) 18:30より、ウェビナー『世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？ 実録！あのシステムの裏側教えます！！』を開催いたします。

詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/ac_250127_1/?linkid=pr


大手コンサルティングファーム アクセンチュアから、山根 圭輔氏（マネジング・ディレクター）と水上 廣敏氏（マネジング・ディレクター）が登壇！


課題設定からシステムの設計構築、開発まで行っている事例紹介やFinTech領域を牽引する最前線のナレッジを深掘り！
同社で働く魅力についても徹底解剖していきます。


先端テクノロジー×コンサルティングの現場で、キャリアを加速させるチャンスです！
コンサルティングファーム出身の方、これからコンサルキャリアを目指す方必見のウェビナーです！

セミナー概要


セミナー　：世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？
実録！あのシステムの裏側教えます！！


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年1月27日(月) 18:30-19:30


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者
テクノロジー コンサルティング本部
インテリジェントソフトウェアエンジニアリングサービスグループ共同日本統括
マネジング・ディレクター


山根 圭輔 氏

テクノロジー コンサルティング本部　ITソリューション
マネジング・ディレクター


水上 廣敏 氏



詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/ac_250127_1/?linkid=pr