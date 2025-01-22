【1/27開催】世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？ 実録！あのシステムの裏側教えます！！
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月27日(月) 18:30より、ウェビナー『世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？ 実録！あのシステムの裏側教えます！！』を開催いたします。
詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/ac_250127_1/?linkid=pr
課題設定からシステムの設計構築、開発まで行っている事例紹介やFinTech領域を牽引する最前線のナレッジを深掘り！
先端テクノロジー×コンサルティングの現場で、キャリアを加速させるチャンスです！
セミナー ：世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？
登壇者
山根 圭輔 氏
詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/ac_250127_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月27日(月) 18:30より、ウェビナー『世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？ 実録！あのシステムの裏側教えます！！』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/ac_250127_1/?linkid=pr
大手コンサルティングファーム アクセンチュアから、山根 圭輔氏（マネジング・ディレクター）と水上 廣敏氏（マネジング・ディレクター）が登壇！
課題設定からシステムの設計構築、開発まで行っている事例紹介やFinTech領域を牽引する最前線のナレッジを深掘り！
同社で働く魅力についても徹底解剖していきます。
先端テクノロジー×コンサルティングの現場で、キャリアを加速させるチャンスです！
コンサルティングファーム出身の方、これからコンサルキャリアを目指す方必見のウェビナーです！
セミナー概要
セミナー ：世界最大規模のコンサルファームが実は最先端テクノロジー集団！？
実録！あのシステムの裏側教えます！！
会場 ：オンライン
日程 ：2025年1月27日(月) 18:30-19:30
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
テクノロジー コンサルティング本部
インテリジェントソフトウェアエンジニアリングサービスグループ共同日本統括
マネジング・ディレクター
山根 圭輔 氏
テクノロジー コンサルティング本部 ITソリューション
マネジング・ディレクター
水上 廣敏 氏
詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/ac_250127_1/?linkid=pr