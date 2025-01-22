＜初回利用20%OFF＞新たな年度のスタートを応援！午前10時から利用できる法人向けオフサイトミーティング推進キャンペーンを開催！
Brisbane Resorts株式会社（千葉県館山市／代表取締役：平野由美）は、貸別荘ブランド「SANA」のCairns HouseとMonterey Houseを対象とし、企業様のミーティングを有意義なものにするオフサイトミーティングプランの「初回利用20%OFFキャンペーン」を開催いたします。
キャンペーンの詳細はコチラ :
https://sana-resorts.com/news/99
-SANAのオフサイトミーティングプラン
ミーティング風景
●午前（10時-翌11時）または午後（3時-翌4時）の”25時間”滞在プラン
●ホワイトボード、スクリーン、プロジェクターを完備
●昼食／夕食の手配（オプション）
●翌日17時まで滞在延長可能*1
*1：予約状況によっては承ることが出来ない場合もございます。
-料金表
-施設紹介
Cairns House：総敷地20,000平方メートル
テニスコートとバスケットゴール付きの広大な貸別荘
Cairns House 本館-定員10名
3LDK・2F建て・261平方メートル ・ミーティング推奨人数：~8名
詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/cairns-house
Cairns House ANNEX-定員6名
2LDK・平屋・195平方メートル ・ミーティング推奨人数：~6名
詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/cairns-house-annex
Monterey House：総敷地6,000平方メートル
太平洋と富士山を望む6,000平方メートル の丘の上の貸別荘
Monterey House Point Pinos-定員12名
4LDK・2F建て・225平方メートル ・ミーティング推奨人数：~8名
詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/point-pinos
Monterey House The earl-定員8名
2LDK+離れ2棟・2F建て・219平方メートル ・ミーティング推奨人数：~8名
詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/the-earl
-お食事
MORNING
AWA CAFE オリジナルモーニング／モーニングBOX
LUNCH
館山スープカレー／ふじみ寿司ランチ
DINNER
AWA CAFE 出張BBQ／ディナーデリバリー
食事のメニューを見る :
https://sana-resorts.com/facility/houjin#meal
-リゾートブランド「SANA」のご紹介
「余白のある時間を、自然と共に。大切な人と。」
千葉県は南房総半島の南端、海と緑の館山にて6棟の貸別荘を運営するBrisbane Resorts株式会社のオリジナルリゾートブランド「SANA （サーナ）」
館山の雄大な自然に囲まれた貸別荘の運営を通じて、心から癒されるプライベートな時間と温かなサービスを提供してまいります。
会社名：Brisbane Resorts株式会社
代表取締役：平野由美
所在地：〒294-0305千葉県館山市見物535-1
お問い合わせ：info@sana-resorts.com（担当 橋本）
公式HP：https://sana-resorts.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/sana_resorts_official/
オフサイトミーティングプラン紹介ページ：https://sana-resorts.com/facility/houjin