＜初回利用20%OFF＞新たな年度のスタートを応援！午前10時から利用できる法人向けオフサイトミーティング推進キャンペーンを開催！

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Brisbane Resorts株式会社

Brisbane Resorts株式会社（千葉県館山市／代表取締役：平野由美）は、貸別荘ブランド「SANA」のCairns HouseとMonterey Houseを対象とし、企業様のミーティングを有意義なものにするオフサイトミーティングプランの「初回利用20%OFFキャンペーン」を開催いたします。



キャンペーンの詳細はコチラ :
https://sana-resorts.com/news/99


-SANAのオフサイトミーティングプラン

ミーティング風景

●午前（10時-翌11時）または午後（3時-翌4時）の”25時間”滞在プラン
●ホワイトボード、スクリーン、プロジェクターを完備
●昼食／夕食の手配（オプション）
●翌日17時まで滞在延長可能*1
*1：予約状況によっては承ることが出来ない場合もございます。



-料金表


-施設紹介

Cairns House：総敷地20,000平方メートル



テニスコートとバスケットゴール付きの広大な貸別荘

Cairns House 本館-定員10名



3LDK・2F建て・261平方メートル ・ミーティング推奨人数：~8名

詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/cairns-house

Cairns House ANNEX-定員6名



2LDK・平屋・195平方メートル ・ミーティング推奨人数：~6名

詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/cairns-house-annex


Monterey House：総敷地6,000平方メートル



太平洋と富士山を望む6,000平方メートル の丘の上の貸別荘

Monterey House Point Pinos-定員12名



4LDK・2F建て・225平方メートル ・ミーティング推奨人数：~8名

詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/point-pinos

Monterey House The earl-定員8名



2LDK+離れ2棟・2F建て・219平方メートル ・ミーティング推奨人数：~8名

詳細を見る :
https://sana-resorts.com/facility/the-earl
-お食事

MORNING



AWA CAFE オリジナルモーニング／モーニングBOX

LUNCH



館山スープカレー／ふじみ寿司ランチ

DINNER



AWA CAFE 出張BBQ／ディナーデリバリー

食事のメニューを見る :
https://sana-resorts.com/facility/houjin#meal


-リゾートブランド「SANA」のご紹介

「余白のある時間を、自然と共に。大切な人と。」
千葉県は南房総半島の南端、海と緑の館山にて6棟の貸別荘を運営するBrisbane Resorts株式会社のオリジナルリゾートブランド「SANA （サーナ）」
館山の雄大な自然に囲まれた貸別荘の運営を通じて、心から癒されるプライベートな時間と温かなサービスを提供してまいります。



会社名：Brisbane Resorts株式会社
代表取締役：平野由美
所在地：〒294-0305千葉県館山市見物535-1


お問い合わせ：info@sana-resorts.com（担当　橋本）


公式HP：https://sana-resorts.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/sana_resorts_official/


オフサイトミーティングプラン紹介ページ：https://sana-resorts.com/facility/houjin