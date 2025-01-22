TVアニメ『呪術廻戦』より、バスケを楽しむ虎杖たち8人の描き下ろしイラストを使用した新商品が1月25日発売！

株式会社アニメイトホールディングス△描き下ろしイラスト

商品の詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12749

株式会社アニメイトは、TVアニメ『呪術廻戦』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年1月25日から販売いたします。

『呪術廻戦』とは、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々先生によるコミック。「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて2018年3月から2024年9月まで連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数は1億部（デジタル版含む）を突破している大人気作です。2025年にはTVアニメ第2期「懐玉・玉折」の総集編の劇場公開、加えて続編「死滅回游」の制作も決定しています。

そんなますます盛り上がりを見せている本作より、「アクリルスタンド」や「ホログラム缶バッジコレクション」など新商品が多数発売！ 絵柄は、虎杖や伏黒、釘崎たち8人がバスケをプレーしている様子を切り取った躍動感のある描き下ろしイラストとなっています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の【TVアニメ『呪術廻戦』バスケフェア in アニメイト】を1月25日～2月23日まで開催いたします。期間中、アニメ『呪術廻戦』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「クリアブロマイド（全8種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、東京・大阪・名古屋のアニメイト一部店舗では、フェアと同期間にスタンディ展示を実施いたしますので、こちらもぜひチェックしてみてください！

■商品情報

アクリルスタンド／バスケVer.

発売日：2025年1月25日

価格：各1,650円（税込）

種類：8種

△アクリルスタンド／バスケVer.

ホログラム缶バッジコレクション／バスケVer.

発売日：2025年1月25日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（8パック入り）4,400円（税込）

種類：全8種

△ホログラム缶バッジコレクション／バスケVer.

ダイカットステッカー2枚セット／バスケVer.

発売日：2025年1月25日

価格：各660円（税込）

種類：8種

△ダイカットステッカー2枚セット／バスケVer.

カードセレクション／バスケVer.

発売日：2025年1月25日

価格：1パック（2枚入り）440円（税込）

1BOX（8パック入り）3,520円（税込）

種類：全8種（16柄）

△カードセレクション／バスケVer.

この他にも、多数のグッズが発売！

■フェア情報

TVアニメ『呪術廻戦』バスケフェア in アニメイト

開催期間：2025年1月25日～2月23日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、アニメ『呪術廻戦』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「クリアブロマイド（全8種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：クリアブロマイド（全8種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：クリアブロマイド（全8種）

■関連施策情報

スタンディ展示

展示期間：2025年1月25日～2月23日

展示内容／展示場所：

＜虎杖悠仁＞アニメイト池袋本店

＜伏黒恵＞アニメイト新宿

＜釘崎野薔薇＞アニメイト渋谷

＜禪院真希＞アニメイト天王寺

＜狗巻棘＞アニメイト大阪日本橋

＜パンダ＞アニメイト梅田

＜七海建人＞アニメイト名古屋パルコ

＜五条悟＞アニメイト名古屋





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■関連URL

TVアニメ『呪術廻戦』バスケフェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112122)

『呪術廻戦』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12749)

TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト(https://jujutsukaisen.jp/)