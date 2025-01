土屋鞄、「SHINYAKOZUKA」とのコラボレーションアイテムを新発売、「手紙」をデザインモチーフに、ランドセルを彷彿させる鞄4型

株式会社土屋鞄製造所

(株)土屋鞄製造所(本社・東京都足立区)は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、「SHINYAKOZUKA」とのコラボレーションアイテムとしてショルダーバッグ4型を2025年2月13日(木)に数量限定で発売します。製品はSHINYAKOZUKAの象徴的なモチーフである「手紙」を想起させるデザインと、土屋鞄のルーツであるランドセルを彷彿とさせるつくりで、ものづくりの姿勢に共感し合う2つのブランドから「記憶と思い出」の器として生まれました。今回の特別なコレクションは、土屋鞄のオンラインストアおよび六本木店のほか、一部店舗にて販売いたします。

ものづくりの姿勢に共感し合う2つのブランドから生まれた「記憶と思い出」の器としての鞄

土屋鞄の60周年のタイミングに、ものづくりの姿勢に共感し合う2つのブランドから「記憶と思い出」の器として生まれた鞄。

SHINYAKOZUKAの象徴的なモチーフである「手紙」を想起させるデザインと、土屋鞄のルーツであるランドセルを彷彿とさせるつくりが特徴で、封筒に施すシーリングスタンプを模した金具や、ランドセルの大きなフラップや背面のつくりを取り入れています。デザイナーからいただいたコラボレーションへの思いは、特設サイトで公開しています。

URL:https://tsuchiya-kaban.jp/blogs/product-feature/lp-shinyakozuka

記憶と思い出を形にした手紙のようなコラボショルダー

「記憶や思い出を一緒に育むランドセル」と「記憶や思い出を思い起こさせ、誰かを想って書く手紙」をモチーフにデザインされたショルダー。大きなフラップやシーリングスタンプを模した金具など、手紙のモチーフの意匠を随所に取り入れたデザインで、「【SHINYAKOZUKA】BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#6)」では、ノートPC収納など実用性も押さえました。封筒に施すシーリングスタンプを模した金具は、SHINYAKOZUKAの服に使用されているボタンと同じもの。これをフラップに取り付けることで封筒の開閉部に見立てています。

「カラーレスブラック」の素材は、土屋鞄でおなじみの「ヌメ革」。鞣しにタンニンなどを用いた素朴な仕上げの牛革で、ナチュラルな上質感と革の自然な表情を持ち、つやを増すエイジングが楽しみな“革らしい革”です。

一方の「ブレステイキングブルー」の素材には、イタリア製のスムースレザーを採用しました。コシがありながらきめ細やかで柔らかく、しなやかな表情が魅力。透明感のある鮮やかな発色と華やかさのあるつやが美しく、気品のある雰囲気に仕上がっています。

フランスのトワル・ド・ジュイに見立てた絵柄を革にプリントした特別な仕様

SHINYAKOZUKAらしいステッチ:ショルダーベルトにはSHINYAKOZUKAのアイコンの一つであるロックミシンのステッチを施しています。ランドセル技術を生かした背面:背面のクッションや本体と背中をまとめるバインダー(縁巻き)は、ランドセルと同仕様。

「WITH PRINTING」モデルの革には、フランスの伝統柄であるトワル・ド・ジュイという伝統の柄に見立てた絵柄をシルクスクリーンでプリント。インクを流し込むように擦るため濃度などに個体差が生じ、全く同じ仕上がりのものは二つとありません。また、バッグ完成時に絵柄がひと続きになるようにしているため、組み上げにも裁断にも高い精度が求められます。

「MINI INVITATION」のモデルは、iPhone 16と薄手のミニ財布など、ミニマルな手荷物をスタイリッシュに持ち歩けるキャパシティです。

※iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

「SHINYAKOZUKA」について

2015 年創立のデザイナーズブランド。「‘picturesque scenery’(絵に描いたような情景)」をコンセプトに、デザイナー・小塚信哉氏のインスピレーションや考えをドローイングやペインティングで描き、その情景からインスパイアされたコレクションを展開しています。

今回のコラボでは、「手紙を書くような感覚で服や感情、情景をつくり届けたい、その温かさや記憶を共有したい」という思いから、コレクションで使用している手紙のモチーフに、土屋鞄の「記憶や思い出を一緒に育む」ランドセルのつくりを取り入れてデザインしています。

SHINYA KOZUKAプロフィール

2013年Central Saint Martins College of Art and Design ファッション学部メンズウェア学科を卒業。日本に帰国後、2015 年より”SHINYAKOZUKA”を開始。

Brand concept:「‘picturesque scenery’ 絵に描いたような情景」

SHINYAKOZUKA公式サイト:https://shinyakozuka.com/

製品概要

【SHINYAKOZUKA】BIG INVITATION WITH

TSUCHIYA KABAN (ISSUE#6) \110,000(税込)

大きなフラップやシーリングスタンプを模した金具など、モチーフである手紙の意匠を随所に取り入れたショルダー。

サイズ:縦26.0×横35.0×底マチ10.5cm、ショルダー長さ93.0~121.0cm(9段階調整)、A4クリアファイル収納可、13inchのノートPC(30.41cm×21.24cm×1.56cm)収納可

外装:牛革 内装:ポリエステル・ポリウレタン混用、パソコンホルダー 重さ:約930g

【SHINYAKOZUKA】BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTING (ISSUE#6) \132,000(税込)

フランスの伝統柄であるトワル・ド・ジュイに見立てた絵柄を革にプリントした特別な仕様のショルダー。

サイズ:縦26.0×横35.0×底マチ10.5cm、ショルダー長さ93.0~121.0cm(9段階調整)、A4クリアファイル収納可、13inchのノートPC(30.41cm×21.24cm×1.56cm)収納可

外装:牛革 内装:ポリエステル・ポリウレタン混用、パソコンホルダー 重さ:約930g

【SHINYAKOZUKA】MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN(ISSUE#6) \77,000(税込)

ミニマルな手荷物を軽快に持ち歩けるミニショルダー。

サイズ:縦13.0×横18.5×底マチ5.5cm、ショルダー長さ90.0~114.5cm(8段階調節)

外装:牛革 内装:ポリエステル・ポリウレタン混用

重さ:約320g

【SHINYAKOZUKA】MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTING(ISSUE#6) \88,000(税込)

フランスの伝統柄であるトワル・ド・ジュイに見立てた絵柄を革にプリントした特別な仕様のミニショルダー。

サイズ:縦13.0×横18.5×底マチ5.5cm、ショルダー長さ90.0~114.5cm(8段階調節)

外装:牛革 内装:ポリエステル・ポリウレタン混用

重さ:約320g

販売概要

◆ 発売日:2025年2月13日(木)

◆ 詳細ページ:

- 特設サイトhttps://tsuchiya-kaban.jp/blogs/product-feature/lp-shinyakozuka- 【SHINYAKOZUKA】BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#6):https://tsuchiya-kaban.jp/products/cz-shinyakozuka-big-invitation- 【SHINYAKOZUKA】BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTING (ISSUE#6)https://tsuchiya-kaban.jp/products/cz-shinyakozuka-big-invitation-printing- 【SHINYAKOZUKA】MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN(ISSUE#6)https://tsuchiya-kaban.jp/products/cz-shinyakozuka-mini-invitation- 【SHINYAKOZUKA】MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN WITH PRINTING(ISSUE#6)https://tsuchiya-kaban.jp/products/cz-shinyakozuka-mini-invitation-printing

◆ 販売店舗:

「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア:https://tsuchiya-kaban.jp

◆ 直営店舗:直営店舗:六本木店 ※このほか、土屋鞄の一部店舗で取扱いがございます。

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄は、2025年に創業60周年を迎えます。暦が一巡し、新しく生まれ変わる節目の年に、私たちは次のステージへの一歩を踏み出します。

「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。

ものづくりにこだわり、皆さまに支えられてきた60年。

私たちはこれからも歩みを止めることなく、「時を超えて愛される価値」をお届けしていきます。

会社概要

・会社名:株式会社 土屋鞄製造所

・代表取締役社長:土屋成範

・所在地(本社):〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

・事業内容:オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

・ブランドURL:TSCUHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp AETHER https://aet.jp

ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/pages/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

お客様サポート係 電話:0120-907-647(平日10:00~17:00)

メール:support@tsuchiya-kaban.com