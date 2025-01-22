『ENEX2025』への出展とセミナー開催のお知らせ
株式会社パワーエックス
イベントでご提案する商品やサービス
- 大型定置用蓄電池「Mega Power」
- 中型定置用蓄電池「PowerX Cube」
- 法人向け電力サービス「X-PPA」
展示会概要
セミナー情報
自然エネルギーの普及並びに蓄電、送電技術の進化において新規事業を展開する株式会社パワーエックス（東京都港区、取締役兼代表執行役社長 CEO：伊藤 正裕) は、2025年1月29日（水）～1月31日（金）に、東京ビックサイト（東京都江東区）で開催の「ENEX2025 第49回地球環境とエネルギーの調和展」に出展します。
イベントでご提案する商品やサービス
- 大型定置用蓄電池「Mega Power」
- 中型定置用蓄電池「PowerX Cube」
- 法人向け電力サービス「X-PPA」
展示会概要
イベント名：ENEX2025 第49回地球環境とエネルギーの調和展
主催：一般財団法人省エネルギーセンター
日時：2025年1月29日（水）～1月31日（金）
会場：東京ビッグサイト東1・2ホール＆会議棟
ブース番号：2T-21（東２ホール）
イベントページ：https://www.low-cf.jp/east/
パワーエックス出展社ページ： https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2025/jp/low_cf/details/IDZhMNHPIKU
招待券はこちら： https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2025/jp/invitation/nviRezlkh3A
セミナー情報
本展示会の会期中にセミナーを開催します。
「脱炭素に貢献する国産蓄電池ソリューション～新たな選択肢としての夜間太陽光（X-PPA）と併設型蓄電池の導入効果について～」
日時：
1回目：2025/01/29 時間： 12 : 45 ~ 13 : 15
2回目：2025/01/31 時間： 11 : 55 ~ 12 : 25 会場：ステージC（東1ホール）
登壇者：株式会社パワーエックス BESS事業本部営業部 青木佑司・野仲正人
※セミナーの参加にあたり、事前申し込みは不要です。