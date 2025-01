米谷健 + ジュリア『CRYSTAL PALACE』が1月30日よりart cruise galleryで開催。ミズマアートギャラリー協力のもと11点の作品を展示

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営するアートギャラリー〈art cruise gallery by Baycrew’s(以下art cruise gallery)〉の第6回展示として、日本人とオーストラリア人によるアーティストユニット・米谷健 + ジュリアの作品展『CRYSTAL PALACE』を1月30日(木)より開催します。

米谷健 + ジュリアはインスタレーション、パフォーマンス、立体や映像など様々な表現方法で、環境問題や社会問題を美的かつユーモア溢れる作品に変換し、国際的にも高い評価を受けているアーティストユニットです。

クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会 / (C)Ken + Julia Yonetani, Courtersy of the Artists and Mizuma Art Galleryクリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会 / (C)Ken + Julia Yonetani, Courtersy of the Artists and Mizuma Art Gallery

彼らの代表作である、ウランガラスを用いたシャンデリアのインスタレーション『クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会』は、一点一点に原発保有国の名前がつけられており、作品のサイズは、その国の原発からつくり出される電力の総出力規模(メガワット:IAEA資料参考)に比例しています。

1851年に開催された世界初の万博、ロンドン万国博覧会の会場としてハイドパークに建てられた全面ガラス張りの巨大建造物「クリスタルパレス(水晶宮)」に由来する本作は、世界中で展開される産業政策と経済発展の影に存在する問題を、ウランガラス特有の妖しくも美しい緑の光を放ちながら照らし出し、私たちに問いかけています。

※ 画像のお取り扱いに関しまして、ご掲載の際、作品写真をご利用になる場合は必ず、本ページに記載のクレジット(クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会 / (C)Ken + Julia Yonetani, Courtersy of the Artists and Mizuma Art Gallery)を記載くださいますよう、お願い申し上げます。

開催概要

作家名:米谷健 + ジュリア

展覧会名:CRYSTAL PALACE

日程:2025年1月30日(木)~2025年3月16日(日)

会場:art cruise gallery by Baycrew’s

東京都港区虎ノ門2-6-3

虎ノ門ヒルズ ステーションタワ ー3F SELECT by BAYCREW’S 内

営業時間:11:00~20:00(19:30最終入場) ※1月30日(木)のみ18:00クローズ

協力:ミヅマアートギャラリー

【メディア内覧会】

2025年1月29日(水)15:00-17:00

※当該時間には作家とギャラリーディレクターのおおうちおさむ氏が在廊致しますので、取材対応可能となります。

【レセプション日時】

2025年1月29日(水)17:00-19:30

ARTIST PROFILE

米谷健 + ジュリア

米谷健は元金融ブローカー、ジュリアは元大学の歴史学者という異色のアートユニット。京都府在住、有機農業も営みつつ制作活動を展開。主に環境問題をテーマにした大規模インスタレーションで知られる。主な展覧会に2009年「ヴェネチア・ビエンナーレ」(豪州代表)、2013年「シンガポールビエンナーレ」、2024年「Gangwon International Triennale」(韓国)など、主な個展に2015年オーストラリア国立美術館、2020年角川武蔵野ミュージアム(埼玉)などがある。

art cruise gallery by Baycrew's 概要

〈art cruise gallery by Baycrew’s(アートクルーズギャラリー バイ ベイクルーズ)〉は、ライフスタイルの中でいずれも必要不可欠である、アートとファッションが交差する場。 有形無形、古今東西を問わず、BAYCREW’Sならではのクロスジャンルな視点によるキュレーションで、普遍的な美しさを秘めた作品・作家を取り上げ、世に伝えていきます。展示ごとに変化していく空間デザインは、アーティストたちの世界観を具現化することを目的としています。鑑賞方法を限定しないことで作品同士に無限のリレーションを生み、鑑賞者の主体性と 感性が空間を無限に拡張していきます。

2024年2月末日にオープンした当ギャラリーのキュレーション、グラフィックデザイン、セノグラフィーは、総合ディレクターである、おおうちおさむ氏が手掛けています。

<これまでの展示>

2024.02 葛飾北斎『PLAY w/ HOKUSAI』

2024.05 Martin Parr『FASHION Faux PARR』

2024.06 本城直季『Small Cruise』

2024.08 五月女哲平『GEO』

2024.10 Saul Leiter『Saul Leiter』

ディレクタープロフィール

おおうちおさむ

アートディレクター/グラフィックデザイナー/セノグラファー

1971年生まれ、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒。(故)田中一光に師事したのち、2003年に有限会社ナノナノグラフィックスを設立。平面と空間の相乗効果を創作の軸に置き、写真集、画集、アート系出版などを手がけるほか、国内外問わず展覧会の企画プロデュース、キュレーション、空間とグラフィックデザインを一括したディレクションで作り上げる。

長野県松本市にて自身で立ち上げた「マツモト建築芸術祭」の総合プロデューサーを務めるほか、松本市立博物館のアソシエイトプロデューサー、東京藝術大学の⾮常勤講師なども務める。

HP:http://www.nanogra.net

会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売

直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営

及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック

HP :http://www.baycrews.co.jp/

店舗概要

【art cruise gallery by Baycrew's】

所在地:東京都港区虎ノ門2-6-3

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 3F SELECT by BAYCREW’S内

HP:https://artcruisegallery.com/

Instagram:https://www.instagram.com/art_cruise_gallery/

【SELECT by BAYCREW’S】

所在地:東京都港区虎ノ門2-6-3

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2F・3F

HP:https://select-by.baycrews.co.jp/