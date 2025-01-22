株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所は、厚生労働省委託事業「令和6年度働く人のワークエンゲージメントの向上に向けた支援事業」の事務局として、セミナー「働きがいのある職場づくりのために～エンゲージメント向上に向けた効果的な実践方法の検討～」を開催します。



■開催概要


- 開催日：2025年3月11日（火）15:00～17:00（開場14:30）
- 開催方法：現地参加およびオンライン参加のハイブリッド形式　
- 会場：【現地参加】株式会社三菱総合研究所　4階　大会議室
（東京都千代田区永田町二丁目10番3号　東急キャピトルタワー内　受付：地下1階）
アクセスマップ(https://www.mri.co.jp/company/access/index.html)
【オンライン参加】Zoom Webinar
- 主催：厚生労働省（事務局：株式会社三菱総合研究所）


■プログラム（予定）


15:00～15:05　開会あいさつ


　　　　　　　　・厚生労働省雇用環境・均等局 雇用環境・均等局総務課 雇用環境政策室


15:05～15:25　基調講演


　　　　　　　　・慶應義塾大学　総合政策学部　島津明人 教授
15:25～16:05　エンゲージメント活用の先進企業による事例紹介


　　　　　　　　・KDDI株式会社　コーポレート統括本部　人事本部　人財開発部長　木村 理恵子 氏


　　　　　　　　・株式会社福井　代表取締役　福井基成 氏


16:05～16:15　休憩


16:15～17:00　登壇者によるパネルディスカッション、質疑応答


17:00～17:30　（現地参加者のうち希望者のみ）登壇者・対面参加者間での意見交換


※内容は変更となることがあります。あらかじめご了承ください。



■申込要領


- 対象者：企業人事担当の皆さま、エンゲージメントや働きがい向上に関心をお持ちの皆さまなど
- 定　員：現地参加　50名／オンライン参加　250名　※先着順
- 参加費：無料
- 参加申込締切：3月4日（火）17:00
- 申込方法：詳しくは以下のWEBサイトをご覧ください。
https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20250311.html
※株式会社三菱総合研究所のサイトに遷移します。


■お問い合わせ先


株式会社三菱総合研究所


〒100-8141　東京都千代田区永田町二丁目10番3号


「令和6年度働く人のワークエンゲージメントの向上に向けた支援事業」事務局


E-mail：we2024_seminar@ml.mri.co.jp