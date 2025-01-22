株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所は、厚生労働省委託事業「令和6年度働く人のワークエンゲージメントの向上に向けた支援事業」の事務局として、セミナー「働きがいのある職場づくりのために～エンゲージメント向上に向けた効果的な実践方法の検討～」を開催します。

■開催概要

- 開催日：2025年3月11日（火）15:00～17:00（開場14:30）- 開催方法：現地参加およびオンライン参加のハイブリッド形式- 会場：【現地参加】株式会社三菱総合研究所 4階 大会議室（東京都千代田区永田町二丁目10番3号 東急キャピトルタワー内 受付：地下1階）アクセスマップ(https://www.mri.co.jp/company/access/index.html)【オンライン参加】Zoom Webinar- 主催：厚生労働省（事務局：株式会社三菱総合研究所）

■プログラム（予定）

15:00～15:05 開会あいさつ

・厚生労働省雇用環境・均等局 雇用環境・均等局総務課 雇用環境政策室

15:05～15:25 基調講演

・慶應義塾大学 総合政策学部 島津明人 教授

15:25～16:05 エンゲージメント活用の先進企業による事例紹介

・KDDI株式会社 コーポレート統括本部 人事本部 人財開発部長 木村 理恵子 氏

・株式会社福井 代表取締役 福井基成 氏

16:05～16:15 休憩

16:15～17:00 登壇者によるパネルディスカッション、質疑応答

17:00～17:30 （現地参加者のうち希望者のみ）登壇者・対面参加者間での意見交換

※内容は変更となることがあります。あらかじめご了承ください。

■申込要領

- 対象者：企業人事担当の皆さま、エンゲージメントや働きがい向上に関心をお持ちの皆さまなど- 定 員：現地参加 50名／オンライン参加 250名 ※先着順- 参加費：無料- 参加申込締切：3月4日（火）17:00- 申込方法：詳しくは以下のWEBサイトをご覧ください。https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20250311.html※株式会社三菱総合研究所のサイトに遷移します。

■お問い合わせ先

株式会社三菱総合研究所

〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

「令和6年度働く人のワークエンゲージメントの向上に向けた支援事業」事務局

E-mail：we2024_seminar@ml.mri.co.jp