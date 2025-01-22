【ハンドメイド作品販売サービス　カオスマップ】2025年最新版をあるるモールが公開

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は2024年1月21日(火)より【ハンドメイド作品販売サービス カオスマップ】2025年版を公開しました。

※カオスマップに掲載されているロゴの使用は各社に確認を行っております。

カオスマップは、以下のURLより無料でダウンロードできます。

ダウンロードはこちら(https://alulu.com/article/tips_20250110095745/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=chaosmap2025)

https://alulu.com/article/tips_20250110095745/(https://alulu.com/article/tips_20250110095745/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=chaosmap2025)

※カオスマップを使用する際は、カオスマップの出典元として「創作品モール あるる」と明記し、以下のURLを記載いただきますようお願い申し上げます。（ウェブ上にて添付する場合はハイパーリンクを設置）

https://alulu.com/article/tips_20250110095745/(https://alulu.com/article/tips_20250110095745/)

♦ハンドメイド作品販売サービス カオスマップの作成背景

近年、ハンドメイド業界は急速に成長しており、その影響により新たな作品販売サービスも続々と登場しています。

これにより、作家やクリエイターが最適な販売サービスを選ぶための選択肢が増えており、カオスマップはその選択をサポートします。

♦カオスマップで最適な販売サービスの選択方法を提案

本カオスマップでは「自社サイト」で販売する方法と、「ECモール」への出店に分けて、ハンドメイド作品販売サービスを紹介しております。

記事内では、これらのプラットフォームの特徴や、各プラットフォームのおすすめのサービス、それぞれのメリット・デメリットなどハンドメイド作品販売サービスを選択する際に役立つ情報を紹介しております。

ハンドメイド作品を販売する方法を選ぶ際の参考になれば幸いです。

【詳しくはこちら】(https://alulu.com/article/tips_20250110095745/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=chaosmap2025)

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＊注意事項

・本カオスマップは前述の基準に基づき当社独自に作成しており、マップの網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

・カオスマップに記載する商標およびロゴマークに関する権利は、個々の権利の所有者に帰属します。

・掲載のサービスや会社、ジャンルなどお気づきの点がございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。



カオスマップは、以下のURLより無料でダウンロードできます。

ダウンロードはこちら(https://alulu.com/article/tips_20250110095745/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=chaosmap2025)

https://alulu.com/article/tips_20250110095745/(https://alulu.com/article/tips_20250110095745/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=chaosmap2025)

※カオスマップを使用する際は、カオスマップの出典元として「創作品モール あるる」と明記し、以下のURLを記載いただきますようお願い申し上げます。（ウェブ上にて添付する場合はハイパーリンクを設置）

https://alulu.com/article/tips_20250110095745/

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人さんの人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

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■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=chaosmap2025)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/