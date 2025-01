【Verbatim】バーベイタム 接触型ICカードリーダー『ICCRV1』を発売 マイナンバーカードにも対応

Verbatim Japan株式会社

Verbatim Japan株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:関山孝行)は、

デジタル社会への移行に対応する接触型ICカードリーダー『ICCRV1』を2025年1月下旬

に発売いたします。

本製品は、マイナンバーカードを含む多様な公的個人認証サービスに対応し、2024年12月2日からの

健康保険証新規発行停止に伴う社会変革に向けて重要なソリューションとしての活用も期待されます。

本製品の主な特長

1. マルチカード対応

本製品はマイナンバーカード(マイナ保険証)、ICチップのついた住民基本台帳カードや税理士カードなどの公的個人認証サービスに対応しております。e-TAXを利用した確定申告など、各種公的申請ができます。

2. 簡単、すぐに使えるシンプル設計

パソコンの標準ドライバで動作するので、1.パソコンに接続し、2.カードを挿入するだけですぐに利用可能です。LED表示でカードの検出状況をわかりやすく表示します。またケーブル収納機能で持ち運びや保管にも便利です。

3. 様々なPC機器で使用可能な高い互換性

Windows、mac 両OS環境で利用可能です。

またUSB-Type-C(R)変換アダプタを付属しているため、USB-Aポート、USB-C(R)ポートを持つ様々なPCで使用できます。

USB-A to Type-C(R)変換アダプタ

4. 安心の品質

地方公共団体情報システム機構の適合性検証済みです。

診断ツールで、カードの認識状況とドライバのインストール状況を確認可能です。

■販売情報

国内代理店である株式会社アイ・オー・データ機器(本社:石川県 金沢市)からの販売となります。

販売店限定にて2025年1月下旬から順次販売いたします。

■Verbatimについて

Verbatim(バーベイタム)は、1969年にアメリカ・カリフォルニアで誕生した記録メディア・PC周辺機器を中心とするグローバルブランドです。50年以上の歴史で培ったテクノロジーと、世界中に渡るネットワークを活かして、日々の生活を快適に彩るような製品を生み出しています。

※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.