【岡山大学】大学で世界への扉を開く 多文化共生ワークショップ「多文化共生社会の学校のあり方を考えよう」〔2/7,金 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育学部では、2025年2月7日（金）午後６時～７時30分に多文化共生ワークショップとして「多文化共生社会の学校のあり方を考えよう」を、本学津島キャンパスの教育学部本館4階401教室で開催します。

ご興味ご関心のある皆さまのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2025年 2月 7日（金） 午後6時～７時30分

【場 所】

岡山大学津島キャンパス 教育学部本館 4階 401教室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1）

https://edu.okayama-u.ac.jp/access/

【テーマ】

「多文化共生社会の学校のあり方を考えよう」

【内 容】

今回のワークショップでは、高校生の皆さんに多文化共生を体験してもらうため、岡山大学の学生と留学生と交流し、一つの社会の問題について一緒に解決策を考えるという作業に取り組んでもらおうと思います。

「多文化共生」とは？ …異なる人々が、互いに認 め合い、対等な関係を築きながら、地域社会で共に生きていくこと。

司会：岡山大学教育学部２年生

【対象者】

高校生、卒業生など

【お申込み方法】

下記のURLからお申込みをお願い申し上げます。

https://forms.gle/WdbiiZTcU9k9o2Hc7

【ポスター】

https://edu.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/01/8f8cd4c266e1e726a597387ddd1649b0.pdf

◆参 考

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部 社会科教育講座

https://edu.okayama-u.ac.jp/~syakai/index.html

岡山大学大学院教育学研究科・教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 教育学域 教授 桑原敏典

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7736

E-mail：kuwabara◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい

https://edu.okayama-u.ac.jp/news/post-9299/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)