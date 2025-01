【岡山大学】漢方薬原料で神経保護作用があり、網膜色素変性の進行抑制に効果がありそうな候補分子は？

国立大学法人岡山大学

2025(令和7)年 1月 22日

<発表のポイント>

- 日本では、西洋薬と漢方薬が同じ法律に基づいて安全性、有効性、品質を評価され、保険診療の処方薬として、また、処方箋なしで購入できる一般薬として市販されています。これは、世界に類をみない特徴です。- 網膜色素変性は、さまざまな遺伝子異常によって眼球の中の網膜にある光を感じる神経細胞「視細胞」が死んでいく疾患で、他の多くの神経変性疾患と同様に、神経細胞を保護する物質が進行を抑制するための候補薬となります。- この総説では、網膜変性のモデル動物で視細胞保護効果が確認されている漢方薬原料由来の物質についてまとめ、今後の薬物開発に関する情報を提供します。

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の学術研究院ヘルスシステム統合科学学域(医)生体機能再生再建医学分野(眼科)の松尾俊彦教授、劉詩卉(Liu Shihui)外国人客員研究員(研究当時。現在は上海交通大学医学院眼科医師)、同大学院ヘルスシステム統合科学研究科の松尾智江客員研究員、同学術研究院医歯薬学域(薬)精密有機合成化学分野の阿部匠講師、米国フロリダ大学医学部眼科のJinghua Chen助教、ワシントン大学のChi Sun講師、上海辰山植物園研究所の趙清(Qing Zhao)教授は、これまでに網膜変性モデル動物で視細胞保護効果が検証されている漢方薬原料の植物由来物質について総説をまとめました。



本研究成果は、2024年12月6日、スイスの医学専門誌「Frontiers in Medicine」に掲載されました。

今後、漢方薬の中から新たに有用な成分がみつかり新薬が開発されていくことが期待されます。

本件は、2025年1月17日に岡山大学から公開されました。

岡山大学薬学部附属薬用植物園

網膜変性を来す動物モデルで視細胞保護効果が検証されている植物由来の成分

◆研究者らからのひとこと

現在は上海交通大学医学院の眼科医として勤務する劉詩卉博士が岡山大学在任中に掘り出した研究テーマです。上海にある有名な辰山植物園の植物学研究者の趙清教授と連携して、漢方薬原料の中から今後、網膜色素変性の進行抑制に使えそうな物質についてまとめました。薬学部の有機化学の専門家の阿部匠講師と分子構造の観点から共同研究を継続しており、今後の研究展開が楽しみです。

(左から)劉詩卉医師、松尾俊彦教授、阿部匠講師、Jinghua Chen助教、Chi Sun講師

◆論文情報

論文名: Perspectives of traditional herbal medicines in treating retinitis pigmentosa

掲載誌: Frontiers in Medicine 2024;11:

著者: Shihui Liu, Toshihiko Matsuo, Chie Matsuo, Takumi Abe, Jinghua Chen, Chi Sun, Qing Zhao.

D O I : doi.org/10.3389/fmed.2024.1468230

U R L:https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1468230/full

◆参考論文(鑑真和上がもたらした漢方薬に関する総説)

論文名: Traditional Chinese Medicines and Prescriptions Brought from China to Japan by a Monk (Jianzhen, Japanese: Ganjin) : A Historical Review

掲載誌: Compounds 2022;2:267-284.

著者: Shihui Liu, Toshihiko Matsuo, Chie Matsuo, Takumi Abe

D O I : doi.org/10.3390/compounds2040022 (registering DOI)

U R L: https://www.mdpi.com/2673-6918/2/4/22

◆詳しい研究内容について

漢方薬原料で神経保護作用があり、網膜色素変性の進行抑制に効果がありそうな候補分子は?

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250117-1.pdf

岡山大学鹿田キャンパス(岡山市北区)

