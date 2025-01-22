【鹿児島県阿久根市】子ども第三の居場所　阿久根拠点　協定書調印式・内覧会実施！

阿久根市役所子ども第三の居場所トップ画像

阿久根市とB＆G財団（東京都港区・前田康吉会長）は、さまざまな状況にある子どもを支援する、家でも学校でもない「子ども第三の居場所」を当市に開設するにあたり、協定書調印式および拠点内覧会を下記のとおり実施します。

●協定書調印式・内覧会概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94060/table/14_1_25ddb712943d2f93eea50df009259ab5.jpg ]

●式次第

・B&G財団理事長挨拶

・市長挨拶

・協定書調印

・写真撮影

・拠点概要説明

・質疑応答 以上

※ 調印式終了後、内覧会を実施

■子ども第三の居場所 阿久根拠点の概要

これまでに、全国243カ所（令和６年12月末時点）に設置しており、阿久根拠点は、県内11カ所目に設置される拠点です。拠点では、社会を生き抜く力を育むことを目的に、下記に記載した５つの支援内容を中心とした手厚い支援を予定しております。当市においては、Ｂ＆Ｇ財団から開設費および今後３年間の拠点運営費として、最大7,880万円の支援が決定しています。

この度、拠点の完成・運営開始にあたり、運営費の支援終了となる４年目以降の事業継続などについて盛り込まれた協定書の調印式をおこないます。

▲ 拠点での支援内容●拠点情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94060/table/14_2_9219fb06e6fe96d6e8d4a709ce3b65e6.jpg ]

子ども第三の居場所」とは？

子ども第三の居場所の概要図