【冬は煮込みハイブリッド】5種類の自家製おでんを豚汁で「赤だしおでん豚汁定食」ごちとんに新登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：中島 宗則)は、豚汁定食専門店「ごちとん」6店舗にて2025年1月22日(水)より期間限定メニュー「赤だしおでん豚汁定食」を販売開始いたします。

ごちとん 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/

今年は赤だし味噌で

一年で最も寒い時期である大寒に、温かい煮込みを食べてほしい。そんな思いで誕生した「赤だしおでん豚汁定食」を2025年1月22日(水)より、豚汁定食専門店「ごちとん」にて販売を開始いたします。

立ち昇る湯気に温もりを感じる煮込み代表のおでんと融合した豚汁は、2023年に初めて期間限定で登場し販売期間を延長するほど、大変ご好評いただきました。

2025年は赤だし味噌で、5種類の自家製おでんをじっくり煮込みます。しみしみの大根と人参、ほくほくの煮たまごとぷりぷりのこんにゃくに豚汁のうまみをたっぷり吸いこんだ餅巾着を、大豆本来の風味と甘味が味わえる自家製汲み豆腐と合わせて最後の一滴まで飲み干せる具だくさんの豚汁です。

商品概要

■赤だしおでん豚汁定食 1,090円(税込1,199円)

■赤だしおでん豚汁単品 890円(税込979円)

■その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2025年1月22日(水)より期間限定

■販売店舗

ごちとん 渋谷新南口店

営業時間 11:00-22:30(ラストオーダー22:00)

住所 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル1階

電話番号 03-6427-6995

席数 20席

店舗情報

https://pkg.navitime.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=698



ごちとん 代々木本店

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

住所 東京都渋谷区代々木 1-33-2

電話 03-6883-9181

客席 35席

店舗情報

https://pkg.navitime.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=631

ごちとん 横浜ジョイナス店

営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00)

住所 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス B1F

電話 045-620-7731

客席 30席

店舗情報

https://pkg.navitime.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=687



ごちとん ホワイティうめだ店

営業時間 10:00～22:00(ラストオーダー21:30)

住所 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街（イーストモール扇町エリア）

電話 03-6883-9181

客席 22席

店舗情報

https://pkg.navitime.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=667



ごちとん OOTEMORI店

営業時間 平日11:00～22:30(ラストオーダー22:30)/土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)

住所 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F

電話 03-6259-1395

客席 26席

店舗情報

https://pkg.navitime.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=666

ごちとん 池袋西口店

住所 東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル2F

営業時間 11:00～22:00(ラストオーダー21:30)

電話 03-5944-8611

客席 26席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2037

ごちとん 目黒店

住所 東京都品川区上大崎2-25-12 みすずビル1F 2F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:30)

電話 03-6420-0528

客席 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2038

豚汁定食専門店「ごちとん」について

「ごちとん」は、みんな大好き和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店です。

税込869円～ご用意している豚汁定食は、白味噌豆乳や辛味噌チゲ、スペアリブなど他では食べられないメニューがズラリ。

代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口店、2024年11月に池袋西口店、2025年1月に目黒店をオープン。(2024年12月末現在)

■ごちとん豚汁定食 790円(税込869円)

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会社概要

フィルドテーブル株式会社

代表者 代表取締役社長 中島 宗則

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年7月1日

業務内容 東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5